МВД РФ примет дополнительные меры по соблюдению карантина гражданами

Москва, 10 апреля. Президент России Владимир Путин поручил Министерству внутренних дел РФ и Росгвардии принять дополнительные меры по соблюдению карантина гражданами. В первую очередь речь идет о россиянах, которые недавно вернулись из стран, где наблюдается тяжелая эпидемиологическая ситуация, сообщает пресс-служба Кремля.

Соответствующая инициатива содержится в списке поручений, которые глава государства дал после совещания с полпредами.

Ведомства также должны обеспечить правопорядок и общественную безопасность в учреждениях, которые подключены к борьбе с эпидемией коронавируса. До 15 апреля силовики должны будут предоставить президенту доклад о проделанной работе, а после этой даты — предоставлять доклады ежедневно.

Напомним, что ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила правительству организовать вывоз россиян, которых вспышка эпидемии COVID-19 застала за границей. Она разрешила задействовать для этих целей силы Минобороны, МЧС и Управделами президента. Кроме того, Голикова поручила подключить белорусскую авиакомпанию «Белавиа», чтобы она вывезла россиян из Египта в счет своего долга перед Россией.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии.