Коронавирус 10 апреля в РФ и мире: свежая статистика, как пройдет Пасха, сделка ОПЕК+

Пандемия, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2/COVID-19, далека от окончания, возможно, ее пик еще не преодолен. Число зараженных в мире с подтвержденным диагнозом превысило 1,6 миллиона человек, количество умерших приближается к 96 тысячам. В России заболевание официально зарегистрировано у почти 12 тысяч человек, число погибших приближается к сотне.

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 10 апреля

— Всего зараженных 1601018 (+81116 за сутки). — Скончались 95718 человек (+7214 за сутки). — Излечилось 354972 пациента (+24383 за сутки).

Данные по РФ на утро 10 апреля

— Выявлено 11917 случаев заболевания, из них 1786 за последние сутки. — 94 человека скончались, 795 —выздоровели. — Проведено более миллиона тестов на коронавирус.

Данные по Украине на 10 апреля

По данным Минздрава Украины в стране зарегистрировано 2203 зараженных, 69 человек скончались.

Закрытие кладбищ и правила проведения Пасхи

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился закрыть столичные кладбища для посещений, принятых в России накануне и во время Пасхи, которая отмечается 19 апреля. Согласно распоряжению властей, на кладбища граждане будут допускаться только для оформления захоронений и для проведения церемонии похорон.

Русская православная церковь официально поддержала позицию столичных властей, остальные регионы, скорее всего, в ближайшее время примут аналогичные меры.

В РПЦ разослали циркуляры, как проводить освящение вербы, куличей и яиц, а также пасхальные службы. Общее правило таково: по возможности оставаться дома, при посещении церкви соблюдать дистанцию, при невозможности войти в храм — молиться на улице. Подробности в ближайшее время читайте на сайте Федерального агентства новостей.

Врач и телеведущий Александр Мясников скептически отнесся к докладу австралийских ученых, сообщивших, что известный противопаразитарный (в том числе ветеринарный) препарат является чуть ли не панацеей при коронавирусной инфекции, подробнее в материале ФАН.

В США в третий раз побит печальный суточный антирекорд смертельных случаев больных с коронавирусом, общее количество смертей приближается к 15 тысячам. Что могло стать причиной того, что система здравоохранения США буквально рухнула под ударом COVID-19, пытается разобраться доктор Мясников.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переведен из отделения реанимации в общую палату. Неверие Джонсона в существование коронавируса и нарушение им режима самоизоляции дорого обошлись и самому политику, и британским налогоплательщикам.

Страны ОПЕК+ почти договорились о снижении добычи нефти

Как известно, пандемия коронавируса мощно ударила по экономике, что привело к снижению потребления нефти. Однако отказ основных игроков сокращать нефтедобычу привел к резкому падению цен на черное золото, что усилило кризисные явления в мировой экономике, в том числе в российской.

И вот хорошая новость: страны ОПЕК+ предварительно договорились о снижении добычи нефти. Это решение, скорее всего, приведет к значительному росту нефтяных котировок. Договоренности вступят в силу, если их согласиться выполнять Мексика, которая накануне отказалась подписать совместный документ.

Позже стало известно, что Мексика согласилась сократить нефтедобычу на сто тысяч баррелей ежесуточно в ближайшие два месяца. Обсуждение мер по сокращению мировой нефтедобычи возобновится в пятницу в режиме онлайн на базе G20.