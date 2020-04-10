В Бурятии возбудили уголовное дело в связи с распространением фейков о COVID-19

Улан-Удэ, 10 апреля. Следственный комитет возбудил в Бурятии уголовное дело по факту распространения дезинформации о сотнях заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 8 апреля в Сети был опубликован фейк о якобы 300 заболевших COVID-19 в Бичурском районе республики. Ложная информация распространялась из-за рубежа.

«Получены предварительные сведения, что пользователь «Rinat Kovbasyuk», являющийся автором публикации, осуществил регистрацию своего аккаунта в социальной сети с территории иностранного приграничного государства», — сообщает СК.

Отмечается, что сейчас силовики устанавливают личность подозреваемого и его местонахождение.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан)», — говорится в сообщении.

По последним данным, в Бурятии зафиксирован 61 случай заражения коронавирусной инфекцией, 12 пациентов смогли побороть ранее неизвестное заболевание, один человек скончался.

Ранее фейк о коронавирусе в Сети разместил 13-летний школьник из Челябинской области. Наказание понесут родители подростка, передает телеканал «360».