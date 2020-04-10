В Совфеде предложили ввести санкции против Чехии за снос памятника маршалу Коневу

Сенатор Владимир Джабаров отреагировал на отказ правительства Чехии передать России памятник советскому маршалу Ивану Коневу, заявив, что под ногами старосты района Прага-6 должна гореть земля.

Ранее чешская сторона сообщила, что не будет передавать Российской Федерации демонтированный в Праге памятник Коневу.

«Господин министр, не могу не выразить свое сожаление действиями органов самоуправления района Прага-6, которые накануне 75-й годовщины Победы над немецким нацизмом отстранили памятник герою и освободителю Европы и самой Праги от нацистов, маршала Ивана Степановича Конева. Искусно проведенная в 1945 году военная операция по освобождению Праги от нацистов сохранила жизни сотен тысяч чехов и освободила миллионы Ваших сограждан от нацистского ярма», — говорится в ранее отправленном письме министра обороны Сергея Шойгу чешскому коллеге Лубомиру Метнару.

По словам главы российского военного ведомства, Советский Союз заплатил огромную цену за освобождение Европы от нацизма: только лишь во время Пражской стратегической операции погибло и было ранено более 50 тысяч советских солдат. Эти люди боролись за свободу и независимость чешского народа, поэтому Москва не может оставаться безучастной в ситуации со сносом памятника освободителю Праги от нацистов.

«Прошу Вас как можно скорее передать памятник Российской Федерации. Ожидаем от Вас информацию о месте и времени его передачи. Если решение данной проблемы требует финансовых расходов, мы готовы полностью их оплатить», — отмечается в письме.

В свою очередь руководитель отдела коммуникаций чешского Минобороны Ян Пейшек на встрече с журналистами подтвердил получение письма и сообщил, что ответ будет подготовлен в ближайшее время.

«Этот памятник — не наш, поэтому мы не можем пойти навстречу российской стороне. Не можем передать то, что не наше. Речь не идет о военном захоронении, и памятник по-прежнему является имуществом Праги-6», — заявил Пейшек.

Комментируя отказ чешской стороны передать памятник Коневу России, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «не хватает слов, которые могли бы охарактеризовать поступок чешских властей».

«Вот этот наполеончик в Праге-6 (староста района Ондржей Коларж — Прим. ФАН), который возомнил себя большим политическим деятелем и бахвалится тем, что снос памятника — это воля жителей Праги, даже не понимает, что он натворил. По сути, он испоганил память о победе Советской Армии в годы Великой Отечественной Войны, он осквернил память тех людей, которые освобождали Прагу. А когда чешский МИД и Минобороны говорят, что «этот памятник не наш», они естественно лукавят. Что такое муниципалитет, который может решать такие глобальные вопросы? Я даже не сомневаюсь, что после того шага существенно ухудшатся отношения между нашими странами», — сказал сенатор.

Властям Чехии также стоило бы вспомнить, что 7 апреля президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит уголовную ответственность за уничтожение или повреждение памятников защитникам Отечества как на территории России, так и за ее пределами.

«Наверно, Следственный комитет может дать оценку поступку чешских властей и возбудить в отношении этого деятеля или лиц, причастных к сносу памятника маршалу, уголовное дело и преследовать их по всему миру, как это делают американцы. Когда они кого-то разыскивают, им абсолютно безразлично на территории какой страны находится преступник, они все равно будут добиваться своего. Так и нам надо делать, чтобы у этого [Коларжа] земля горела под ногами», — продолжил Джабаров.

Помимо этого, член Совфеда предложил использовать излюбленный на Западе инструмент давления — персональные санкции в отношении Ондржея Коларжа.

«Он ведь не просто осквернил память легендарного маршала, он предложил передать памятник в музей тоталитаризма, который будет потом создан. Превращать памятник великого военачальника в первый экспонат какого-то бутафорского музея — это оскорбление нашего народа. Конечно, это уровень правительства — принимать или не принимать санкционные методы, но я призываю всех россиян, которые многие десятки лет оставляли немалые капиталы в той же Чехии, на курортах Карловых Вар, бойкотировать решение о сносе и прекратить поездки в Чехию», — предлагает собеседник ФАН.

По словам Владимира Джабарова, решение о демонтаже памятника маршалу Коневу было продуманным и направленным не просто на осквернение мемориала, но также на искажение, «вычеркивание из памяти чешского народа исторических событий».

«Но мы помним, мы скромно молчали благодаря братской дружбе с чехами в 70-80-е годы, что в годы войны Чехия поставляла германской армии лучшее вооружение, почти 1,5 млн винтовок и пистолетов, моторы, двигатели и много другого оборудования. Чешские заводы работали на армию Германии и об этом надо сейчас рассказывать, вскрывать документы, ведь не зря же наш президент недавно сказал — все архивы будем рассекречивать и рассказывать, кто и что сделал в годы Второй мировой войны», — заключил сенатор.

Напомним, памятник Коневу был возведен в Праге по инициативе городских властей в конце 1970 годов. Его установили на средства местных жителей в благодарность за то, что маршал приказал не применять тяжелую артиллерию во время освобождения города от фашистов в мае 1945 года и сохранил здания. 3 апреля 2020 года памятник Коневу сняли с постамента. После этого решения посольство России выразило МИД Чехии решительный протест.

Министр обороны Сергей Шойгу попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским воинам.