Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Блогер Миро обрушилась на Лещенко за оправдания перед народом после болезни

1 237
0 Оставить комментарий

Блогер Миро обрушилась на Лещенко за оправдания перед народом после болезни

Москва, 10 апреля. Скандальный блогер Лена Миро жестко раскритиковала заявление Льва Лещенко, который тот сделал публично после выписки из инфекционной больницы в подмосковной Коммунарке.

«Выписавшись из больницы, Лев Лещенко решил оправдаться перед народом, а заодно и в него поплевать», — начала Миро.

Скандальный блогер буквально по цитатам разобрала все выступление российского исполнителя, сопроводив его колкими и хлесткими замечаниями. На слова благодарности Льва Лещенко по поводу того, что его близкое окружение не заболело, Лена Миро ответила, что у некоторых людей заболевание проходит бессимптомно, но при этом они являются переносчиками инфекции.

Блогер Миро обрушилась на Лещенко за оправдания перед народом после болезни

Блогер заметила, что Лещенко встречался и с простыми людьми, в том числе с парикмахерами, консьержами и водителями, и мог заразить их.

«Лещенко о простых людях, которым не повезло оказаться возле него, и не думает», — считает блогер.

Возмутилась Миро и по поводу того, что свою деятельность исполнитель приравнял к работе врачей, машинистов, которые не могут позволить себе самоизолироваться.

«В разгар пандемии Лещенко поставил себя со своими комсомольскими песенками в один ряд с врачами, машинистами, продавцами! Мои дорогие, кому из вас песенки Лещенко так же необходимы, как и лекарства, и еда, и медицинская помощь? Никому? Я правильно угадала?» — колко высказалась Лена Миро.

По ее словам, у Льва Лещенко нет необходимости в обязательном порядке работать, так как он финансово обеспечен на годы вперед. Блогер напомнила и о том, что певец является владельцем лесопромышленного комплекса. Лещенко притворился жертвой обстоятельств, а критикующих его людей назвал «серой биологической массой», добавила Миро.

Как пишет Газета.ru, певец Лев Лещенко ранее пожаловался на то, что его начали обвинять в распространении инфекции.

Новости партнеров

Новости партнеров