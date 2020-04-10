Россиянам могут начать давать дешевые кредиты в период пандемии

Москва, 10 апреля. Депутат Государственной думы Сергей Вострецов предложил в срочном порядке узаконить механизм, позволяющий российским банкам предоставлять гражданам кредиты под низкий процент для покупки всего необходимого на период режима самоизоляции.

По его словам, большинство россиян не имеют больших накоплений и живут от одной заработной платы до другой.

«И весьма вероятно, что у многих находящихся сейчас в вынужденном бездействии из-за коронавируса деньги закончатся к началу мая», — предположил он.

Как пишет «Российская газета», депутат считает, что таким гражданам надо дать возможность получить кредит.

«Например, до 50 тысяч рублей, чтобы хватило денег на питание и на все самое необходимое», — пояснил парламентарий.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что ухудшение состояния наблюдается у тех пациентов с COVID-19, которые несвоевременно начали лечение. Он отметил, что тяжесть заболевания у всех разная. Наиболее тяжело заболевание протекает у тех, «кто несвоевременно начал лечение и не придерживался определенных рекомендаций по терапии». А также у тех, кто поздно обратился за помощью.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 1,5 миллиона человек. От коронавируса скончались более 90 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.