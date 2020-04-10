Ангелина Вовк рассталась с молодым ухажером и уехала за город

Москва, 10 апреля. 77-летняя телеведущая Ангелина Вовк заявила о проблемах в отношениях со своим молодым избранником Михаилом Куницыным. Разница в возрасте между влюбленными составляет почти 25 лет, однако это обстоятельство не помешало Куницыну сделать предложение руки и сердца популярной ведущей.

Вовк заявила, что в данный момент она находится в разлуке с ухажером. Сейчас легендарный диктор отказалась от работы и не принимает участия в съемках. Говорят, что ведущая покинула пределы Москвы и перебралась за город из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. 77-летняя ведущая находится в группе риска и поэтому предпочла пересидеть пандемию инфекции за пределами столицы, сообщают «Дни.ру».

Поклонники беспокоятся за легендарную ведущую, потому что она принимала участие в съемках программы Андрея Малахова, на которых присутствовал вернувшийся из Америки певец Лев Лещенко. Однако сама ведущая не видит в этом проблемы. По ее словам, она сидела на приличном расстоянии от артиста во время записи программы.

Кроме того, Вовк прошла медицинское обследование, которое подтвердило, что никаких проблем со здоровьем у телезвезды нет.

Ранее ФАН сообщал, что Ангелина Вовк придумала историю о скорой свадьбе с коллегой Михаилом Куницыным ради внимания к своей персоне и материальной выгоды.