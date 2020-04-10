Рейтинг Трампа вырос до рекордной отметки на фоне распространения коронавируса

Москва, 10 апреля. Рейтинг американского президента Дональда Трампа вырос до максимальных показателей с момента инаугурации.

Соответствующие данные содержатся в результатах опроса общественного менения, который провели в период с 4 по 7 апреля по заказу телеканала Fox News. Рейтинг действующего главы Белого дома вырос на фоне распространения коронавирусной инфекции, отмечают эксперты. Так, согласно опросу, деятельность Трампа одобряют 49% респондентов, аналогичный процент граждан США не поддерживают президента, а 2% участников исследования воздержались от ответа.

Эксперты считают, что рост процента граждан, поддерживающих Дональда Трампа, связан с их обеспокоенностью касательно пандемии коронавируса COVID-2019. Опрос показал, что 94% американцев переживают из-за инфекции, 76% участников опроса признались, что боятся заразиться, а 6% респондентов заявили, что не обеспокоены сложившейся эпидемиологической ситуацией.

Американцев также спросили, кого бы из кандидатов они поддерживали в случае проведения голосования на высший должностной пост. Так, 42% выразили готовность отдать свой голос демократу Джо Байдену, а 42% заявили, что поддержали бы Дональда Трампа.

Специалисты предполагают, что Байден из-за пандемии коронавируса лишился возможности проводить митинги и участвовать в общественных мероприятиях, это и провело к потере рейтинга. Опрос также показал, что в США вырос рост числа избирателей, которые поддерживают Республиканскую партию, передает Fox News.

Отмечается, что исследование было проведено по телефону среди примерно 1,1 тыс. граждан США.

Соединенные Штаты входят в список стран, наиболее пострадавших от коронавируса. Американский президент Дональд Трамп заявил, что страна сейчас достигла пика распространения COVID-2019 в стране. Ранее СМИ сообщали, что разведка США предупреждала администрацию Трампа о коронавирусе еще в конце ноября 2019 года. Однако американский президент назвал эти заявления несоответствующими действительности, пишет Газета.ru.