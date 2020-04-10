День космонавтики. Герои прошлого и настоящего - LIVE

В пятницу, 10 апреля в 14:00 пресс-центре медиагруппы «Патриот» пройдет праздничный онлайн-эфир на тему «День космонавтики. Герои прошлого и настоящего. Планы на будущее». Мы покажем экспонаты из музея Балтийского государственного технического университета (БГТУ «Военмех»). Например, перчатки знаменитого космонавта Георгия Максимовича Гречко, которые использовались им при выходе в космос. Оригинал заявления Гречко о вступление в отряд космонавтов. Газеты со статьями о первом полете человека в космос, архивные фотографии, другие важные артефакты, связанные с освоением космоса. Кроме того, мы покажем модели ракет, расскажем о ракетостроении и работе детских космических секций. Так же обсудим последний полёт в космос: 9 апреля 2020 года на МКС отправился Иван Вагнер. Расскажем о личных качествах космонавта, о его жизненном пути к полету на МКС. Обсудим результаты видео опроса, сделанного на улицах Москвы и Петербурга, из которых станет ясно, что помнит молодое поколение о первом космонавте планеты. В эфире с нашими спикерами мы обсудим вопросы: — Есть ли в современном мире космическая романтика и мечта о покорении космоса? — Остается ли Россия лидером в покорении космоса? Кем являются космонавты сегодня? — Почему современная молодежь ориентируется на Илона Маска, а не на отечественных ученых и как переломить этот тренд? — Какие цели у космонавтики сейчас, куда мы стремимся? Нужны ли изменения в законодательстве для развития космической отрасли? — Что нового в космической индустрии и чем может гордится Россия сегодня? Участники дискуссии: — Иванов Константин Михайлович, ректор БГТУ, доктор технических наук, профессор — Борисенко Андрей Иванович, лётчик-космонавт Российской Федерации, член отряда космонавтов ФГБУ НИИ ЦПК, Герой Российской Федерации — Исаева Ирина Анатольевна, руководитель проектов Федерации космонавтики России в Северо-западном Федеральном округе. Медиагруппа «Патриот», руководствуясь указом президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», а также рекомендациями работникам и работодателям, установленными Министерством труда и социальной защиты РФ, изменяет формат пресс-конференций в своем медиацентре. До отмены карантинных мероприятий они будут проходить в формате онлайн-трансляций.