Резник назвал проблемы Успенской с дочерью «божьей карой» за прежние грехи певицы

Москва, 10 апреля. Семья российской певицы Любови Успенской с начала 2020 года стала одной из главных тем для обсуждения в отечественных ток-шоу и СМИ. Разлад в отношениях с собственной матерью привел к тому, что Татьяна Плаксина переехала в Америку к своему отцу. Известный поэт-песенник Илья Резник довольно резко прокомментировал сложившуюся в семье Успенских ситуацию.

Резник заявил, что у него нет желания общаться с певицей и ее семьей. Он сказал, что не желает поддерживать Успенскую в этот нелегкий период жизни, потому что все напасти, обрушившиеся на певицу, являются карой за ее прежние грехи.

«Пришло время раскаивания и вымаливания прощения у Господа Бога. Для всех на земле», — считает Резник.

Поэт-песенник также наотрез отказывается принимать участие в телешоу, героиней которых становится Любовь Успенская. Резник считает, что такого рода передачи уже изжили себя.

«Телевидение мне уже давно неинтересно. Пиар мне не нужен. Жаль тратить время», — отметил 82-летний музыкант.

Несмотря на достаточно резкое отношение к отечественному телевидению, Резник внимательно следит за новостями в России и мире. Поэт обеспокоен сложившейся ситуацией с опасной коронавирусной инфекцией.