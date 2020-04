Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 10 апреля 2020 года

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока.

Северная Африка

Алжир [заражений: 1666 (+94) | смертей: 235 (+30) | выздоровлений: 347 (+110)]

Египет [заражений: 1699 (+139) | смертей: 235 (+132) | выздоровлений: 347 (+42)]

В Египте проведут клинические тесты экспериментальных вакцин, предоставленных ВОЗ.

Ливия [заражений: 24 (+3) | смертей: 1 | выздоровлений: 8]

Правительство национального согласия переместило инфицированных коронавирусом в госпиталь, расположенный в нескольких сотнях метров от линии фронта.

Марокко [заражений: 1374 (+99) | смертей: 97 (+4) | выздоровлений: 109 (+12)]

Рост объемов производства защитных масок позволил Марокко начать экспорт продукции в страны Евросоюза. Начиная с 7 апреля в Марокко производится по 3 млн масок в день.

В соцсетях Марокко высмеивают видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон благодарит врачей. На вопрос откуда они, врачи отвечают, что приехали из Туниса, Марокко, Алжира, Ливана и Сенегала.

Судан [заражений: 15 | смертей: 2 | выздоровлений: 2]

Эфиопия и Судан обсудили совместную борьбу с экономическими последствиями COVID-19, а также возможное снятие наложенных на Судан санкций.

Тунис [заражений: 643 (+15) | смертей: 25 (+1) | выздоровлений: 25]

Ближний Восток

Бахрейн [заражений: 887 (+64) | смертей: 5 | выздоровлений: 519 (+42)]

Власти заявили, что оплатят счета граждан за электричество и воду в рамках экономических мер по борьбе с последствиями коронавируса.

Правозащитники сообщают, что сотни оппозиционных политиков, активистов и журналистов содержатся в тюрьмах Бахрейна в полной антисанитарии и лишены доступа медицинских сотрудников.

Израиль [заражений: 9968 (+213) | смертей: 86 (+7) | выздоровлений: 1011 (+147)]

В стране снят особый режим, разрешено снова передвигаться между населенными пунктами. Движение общественного транспорта будет возобновлено 12 апреля.

Запрет на удаление от дома более, чем на 100 метров, продолжает действовать, однако разрешено ходить за покупками.

Иордания [заражений: 372 (+14) | смертей: 7 (+1) | выздоровлений: 161 (+11)]

Ирак [заражений: 1232 (+30) | смертей: 69 | выздоровлений: 496 (+44)]

Йемен [заражений: 1 (+1) | смертей: 0 | выздоровлений: 0]

В Йемене диагностирован первый случай заболевания COVID-19 в аэропорту «Аш-Шахр» у иностранца, прибывшего из ОАЭ. В это связи в ряде городов провинции Хадрамаут введен комендантский час.

Катар [заражений: 2376 (+166) | смертей: 6 | выздоровлений: 206 (+28)]

В Катаре за 72 часа возведен карантинный центр на 3000 койко-мест. В скором времени будет введен в строй еще один госпиталь на 8500 койко-мест.

Кувейт [заражений: 910 (+55) | смертей: 1 | выздоровлений: 111]

Правительство поручило министерствам и госструктурам подготовиться к ведению национального карантина.

Главному управлению гражданской операции постановлено разрешить всем авиаперевозчикам вывозить иностранных граждан на родину.

Ливан [заражений: 582 (+6) | смертей: 19 | выздоровлений: 67 (+5)]

Объединенные Арабские Эмираты [заражений: 2990 (+331) | смертей: 14 (+2) | выздоровлений: 268 (+29)]

Власти постановили, что мечети и культовые сооружения в ОАЭ будут закрыты на неопределенный срок до последующего уведомления — ранее запрет действовал до середины апреля.

Оман [заражений: 457 (+38) | смертей: 3 (+1) | выздоровлений: 109 (+37)]

Провинция Маскат закрыта на карантин до 22 апреля. Выезжать за пределы провинции разрешено только компаниям, обеспечивающим доставку предметов первой необходимости.

В Торгово-промышленной палате призвали банки заморозить выплаты по займам частному сектору и малому бизнесу на полгода.

Палестина [заражений: 263 | смертей: 1 | выздоровлений: 44]

В Палестинской администрации заявили, что в Секторе Газа приостановлено тестирование — у минздрава закончились тесты на наличие коронавируса.

Саудовская Аравия [заражений: 3287 (+355) | смертей: 44 (+3) | выздоровлений: 666 (+35)]

В королевстве продлили сроки возвращения граждан из-за рубежа до 14 апреля.

Из карантина выпущено свыше 23 тысяч человек с подозрением на коронавирус.

Центр гуманитарной помощи имени короля Салмана подписал контракты с шестью компаниями на поставку гуманитарной помощи в Йемен и Палестину в рамках борьбы с коронавирусом.

Сирия [заражений: 19 | смертей: 3 | выздоровлений: 4]

Турция [заражений: 42282 (+4056) | смертей: 908 (+96) | выздоровлений: 2142 (+296)]

Средний Восток

Афганистан [заражений: 484 (+40) | смертей: 15 (+1) | выздоровлений: 32 (+3)]

В правительстве Кабула обсудили с Минфином дополнительное финансирование борьбы с коронавирусом.

В рамках сделки с «Талибаном»1 афганское правительство отпустило 100 талибов.

Приостановлена деятельность частного госпиталя Amiri после инфицирования персонала COVID-19.

Иран [заражений: 66220 (+1634) | смертей: 4110 (+117) | выздоровлений: 32309 (+2497)]

Amnesty International обвинило властей Ирана в преднамеренном убийстве 36 заключенных, устроивших бунты в тюрьмах из-за боязни заразиться коронавирусом.

Пакистан [заражений: 4601 (+262) | смертей: 66 (+3) | выздоровлений: 727 (+155)]

Премьер-министр Имран Хан посетит с рабочим визитом Пешавар в рамках инспекции предпринимаемых властями мер по борьбе с коронавирусом.

В пакистанских соцсетях появилось вирусное видео танцев врачей с инфицированными COVID-19.

