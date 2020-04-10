В СК РФ рассказали о расследовании крушения самолета Качиньского

Москва, 10 апреля. Следственный комитет России одобрил более 40 запросов Польши на осмотр обломков разбившегося в 2010 году президентского самолета Ту-154. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, российские специалисты неоднократно помогали польским коллегам. В частности, они совместно осматривали агрегаты, подузлы и конструктивные элементы Ту-154, хранящихся в Смоленске.

«Результаты всех процессуальных действий были переданы польской стороне в порядке, установленном международными договоренностями», — подчеркнула Петренко.

Как пишет РИА Новости, она добавила, что Россия открыта к сотрудничеству с Польшей по расследованию авиакатастрофы.

Самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, все они погибли.

Спустя год после трагедии польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий согласилась с выводами российского следствия, однако позже польская сторона заявила о якобы прогремевшем на борту взрыве, сообщали «Известия». После этого по просьбе польской стороны проводятся дополнительные осмотры обломков самолета. Власти Польши также приняли решение провести эксгумацию погибших, которые не были кремированы и эксгумированы ранее.

В сентябре 2018 года Европейский суд по правам человека удовлетворил иск вдов жертв крушения самолета Ту-154 под Смоленском и признал нарушением права на уважение частной жизни решение польских властей провести эксгумацию погибших в авиакатастрофе. Суд обязал Варшаву выплатить вдовам по 16 тысяч евро в качестве компенсации нематериального ущерба.