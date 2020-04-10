Более ста пациентов поступило в больницу Коммунарке за сутки

Москва, 10 апреля. Более ста пациентов поступило в больницу в Коммунарке за сутки. Об этом сообщил главный врач Московской городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

На своей странице в соцсети Facebook он написал, что диагноз пневмония был поставлен 444 пациентам. По словам Проценко, у 205 человек подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19. Сейчас в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 33 человека, 19 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За сутки в больницу в Коммунарке поступил 101 новый пациент. Всего находятся на лечении 405 пациентов, добавил Денис Проценко.

Коронавирусная инфекция, вспышка которой произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, стремительно распространяется по всему миру. Россия предпринимает превентивные меры для предотвращения распространения заболевания. Президент России Владимир Путин за прошедшие недели два раза выступал с обращением к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава российского государства выразил благодарность медработникам, которые держат оборону от наступающей эпидемии, и объявил о мерах поддержки простых граждан и предприятий среднего и малого бизнеса.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, как пишет «Газета.ru», рассказал, что заболевание коронавирусом можно установить исключительно по симптомам — без проведения специального теста. По его словам, заболевание протекает тяжелее у тех, кто вовремя не обратился к врачу и не начал своевременное лечение.