Путин уволил главного следователя МВД Романова. События дня. ФАН-ТВ

Президент уволил начальника следственного департамента МВД Президент России освободил от должности заместителя министра внутренних дел Александра Романова. Указ Владимира Путина уже опубликован на официальном портале. Причина, по которой был уволен начальник следственного отдела МВД, не оглашается, но стоит заметить, что на прошлой неделе Басманный суд Москвы арестовал двух заместителей Романова. Правоохранители Александр Краковский и Александр Бирюков обвиняются в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, они помогли перевести под домашний арест девелопера Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве, и за это ждали от последнего вознаграждения. Романов до недавнего времени проходил свидетелем по уголовному делу своих замов.

Мексика готова сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей Мексика готова пойти на сокращение добычи нефти, но только на 100 тысяч баррелей в сутки, хотя участники сделки ОПЕК+ ждали, что эти цифры будут в четыре раза выше. Министр энергетики Мексики Росио Нале сообщила в своем Twitter, что такой шаг уже поспособствует стабилизации цен на нефть. Но напомним, что из переговоров, которые начались вчера между странами ОПЕК+, Мексика вышла. В целом участники дискуссии сходятся в общем мнении — сокращение объемов добычи необходимо. Но кто и от какой доли должен отказаться — вопрос по-прежнему открытый. Сегодня беседа продолжится.

Минобороны Чехии объяснило, почему не отдаст Москве памятник Коневу Министерство обороны Чехии объяснило, почему не может передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. По информации пресс-службы оборонного ведомства, монумент принадлежит не министерству, а муниципалитету района Прага-6. «Мы не можем передать то, что нам не принадлежит», — заявили в пресс-службе. Памятник маршалу Коневу был снесен 3 апреля по решению властей района Прага-6, на административной территории которого он был установлен. Руководство Праги резко осудило эти действия муниципалитета, а экс-президент страны Вацлав Клаус (2003–2013 годы) охарактеризовал их как «наглость и трусость, степень которых трудно поддается измерению». Посольство РФ в республике также выразило возмущение демонтажом монумента.