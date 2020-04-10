Россиянам рассказали, как правильно использовать перчатки в борьбе с коронавирусом

Москва, 10 апреля. Россиянам, носящим одноразовые перчатки во время выходов на улицу из-за распространения пандемии коронавируса, дали советы по их правильному использованию.

Как рассказал член общественного совета при Министерстве здравоохранения России Эрик Бровко, перчатки защищают кисти рук, а это очень важно, так как люди дотрагиваются до различных поверхностей, на которых может находиться вирус. Как передает радио Sputnik, риск заражения коронавирусом через поверхности высок, так как вирус способен долгое время выживать на них.

По словам эксперта, граждане, носящие перчатки, должны помнить несколько правил. Он объяснил, что даже в перчатках не следует прикасаться к глазам, носу, ушам. Польза перчаток теряется в тот момент, когда человек дотрагивается телефона.

«При необходимости вы можете воспользоваться для звонка гарнитурой или наушниками», — объяснил Бровко.

Он напомнил, что гаджеты нужно протирать спиртовыми салфетками.

Ранее академик РАН, вирусолог Феликс Ершов заявил, что коронавирус COVID-19, как и другие подобные вирусы, сильно ослабляет защиту человеческого организма, что может вызывать другие патологии. Он уточнил, что COVID-19 подавляет иммунную систему. В связи с этим, как и при обычном гриппе, на болезнь может наслаиваться дополнительная соматическая патология, начинаются развиваться вторичные иммунодефициты.

Молодежь и дети менее подвержены осложнениям в силу эффективности их иммунитета, тогда как люди старшего возраста наоборот находятся в группе риска. Ершов отметил, что главной причиной смертности является не сам коронавирус, а его осложнения.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в оценил, насколько тяжело коронавирус переносят люди с различными заболеваниями. По его словам, хуже всего болезнь сказывается на людях с ожирением. Коронавирус также крайне опасен для пациентов, имеющих сердечно-сосудистую и ишемическую болезнь сердца, болезни органов дыхания, бронхиальную астму, сахарный диабет.