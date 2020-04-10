В Госдуме России предложили дать медикам дополнительный отпуск после пандемии

Москва, 10 апреля. Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск медицинскому персоналу, занятому лечением пациентов с коронавирусом. С такой инициативой он обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Он подчеркнул, что в России уже утвердили ряд дополнительных выплат медицинскому персоналу, оказывающим помощь в лечение больных коронавирусом.

Как пишет RT, Сухарев уточнил, что еще одной мерой поддержки может стать предоставление данной категории специалистов дополнительного отпуска после окончания особых мер, введенных из-за пандемии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в столице еще не наступил, город находится лишь у его подножия.

Говоря о прогнозах развития ситуации, мэр отметил, что это «дело неблагодарное». По мнению Собянина, сколько ученых, столько и прогнозов различного рода. Мэр Москвы считает, что в настоящее время нужно обеспечить максимальное тестирование, подготовку медицинской системы, контроль над соблюдением карантинных мер и самоизоляции.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Москве скончались 12 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус. Трое из них были моложе 45 лет.

Эпидемия вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 пневмонии началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса (США) к настоящему моменту количество инфицированных во всем мире приближается к 1,6 миллиона человек. От коронавируса скончались более 95,5 тысячи человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира. В России заразились 10 131 человек, 76 зараженных скончались.