Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 9 апреля

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 10 апреля в Идлибе. В публикации использованы материалы Telegram-каналов «Вестник Дамаска» и WarJournal.

В МИДе Сирии заявили, что доклад ОЗХО о применении химического оружия в населенном пункте аль-Латамна в 2017 году содержит поддельные и сфабрикованные выводы, цель которых — искажение фактов и обвинение властей Сирии.

Доклад опирается на источники, подготовленные и сфабрикованные террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена на территории РФ) и так называемыми «Белыми касками» в исполнение указаний их руководителей в США, Турции и других западных странах.

Представителю Госдепартамента высокого ранга на брифинге для журналистов был задан вопрос, какие конкретные меры может принять Вашингтон в отношении Дамаска после публикации доклада. По словам дипломата, США могли бы обратиться в Совет Безопасности ООН, однако считают это фактически бесполезным. Поэтому США рассматривают вариант наложения санкций.

Ресурс ANF News со ссылкой на СОПЧ утверждает, что в Идлибе развернуто 57 наблюдательных пунктов, укрепрайонов и баз, а общая численность расквартированных там турецких войск достигла 29 тысяч военнослужащих.

Вместе с боевиками «Сирийской национальной армии», считает ресурс, общая численность вооружённого контингента может достигать 35 тысяч человек.

Российской стороной зафиксирован один обстрел населенного пункта Машария в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ).

В Телль Абьяде между «Джабхат аш-Шамия» и «Свободной сирийской полиции» вспыхнули бои после неудачной попытки задержать одного из командиров полиции по кличке Абу Хамза по обвинениям в коррупции и пытках женщин. Подразделения третьего легиона «Сирийской национальной армии» блокировали штаб-квартиру полиции и потребовали всех сложить оружие.

В зоне операции «Источник мира» проходит мягкий этноцид по шаблону курдского кантона Африн: вчера в Рас эль-Айн прибыло 19 автобусов с членами семей боевиков из группировок «Ахрар аш-Шаркыя» и «Джабхат аш-Шамия».

Около 900 членов семей боевиков будут расселены в домах местных жителей, сбежавших во время операции.

