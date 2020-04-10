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Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 9 апреля

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Эксперты:

Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 9 апреля

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 10 апреля в Идлибе. В публикации использованы материалы Telegram-каналов «Вестник Дамаска» и WarJournal.

Доклад ОЗХО

В МИДе Сирии заявили, что доклад ОЗХО о применении химического оружия в населенном пункте аль-Латамна в 2017 году содержит поддельные и сфабрикованные выводы, цель которых — искажение фактов и обвинение властей Сирии.

Доклад опирается на источники, подготовленные и сфабрикованные террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена на территории РФ) и так называемыми «Белыми касками» в исполнение указаний их руководителей в США, Турции и других западных странах.

Представителю Госдепартамента высокого ранга на брифинге для журналистов был задан вопрос, какие конкретные меры может принять Вашингтон в отношении Дамаска после публикации доклада. По словам дипломата, США могли бы обратиться в Совет Безопасности ООН, однако считают это фактически бесполезным. Поэтому США рассматривают вариант наложения санкций.

Большой Идлиб

Действия ВС Турции

Ресурс ANF News со ссылкой на СОПЧ утверждает, что в Идлибе развернуто 57 наблюдательных пунктов, укрепрайонов и баз, а общая численность расквартированных там турецких войск достигла 29 тысяч военнослужащих.

Вместе с боевиками «Сирийской национальной армии», считает ресурс, общая численность вооружённого контингента может достигать 35 тысяч человек.

Режим прекращения огня

Российской стороной зафиксирован один обстрел населенного пункта Машария в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ).

Заевфратье

В Телль Абьяде между «Джабхат аш-Шамия» и «Свободной сирийской полиции» вспыхнули бои после неудачной попытки задержать одного из командиров полиции по кличке Абу Хамза по обвинениям в коррупции и пытках женщин. Подразделения третьего легиона «Сирийской национальной армии» блокировали штаб-квартиру полиции и потребовали всех сложить оружие.

В зоне операции «Источник мира» проходит мягкий этноцид по шаблону курдского кантона Африн: вчера в Рас эль-Айн прибыло 19 автобусов с членами семей боевиков из группировок «Ахрар аш-Шаркыя» и «Джабхат аш-Шамия».

Около 900 членов семей боевиков будут расселены в домах местных жителей, сбежавших во время операции.

Протурецкие боевики обстреляли позиции правительственных сил в деревнях Кор-Хассан и Суфия под Телль Абьядом.

Центральная Сирия

Источники боевиков в полдень 9 апреля распространили новость о том, что международная террористическая организация «Исламское государство»1 (запрещена на территории РФ) захватило городе Эс-Сухне к востоку от Пальмиры в провинции Хомс. Сослались они, при этом, на фейковый Telegram-канал военкора сирийского канала SAMA Абдула Гани Джаруха, который часто используется для подобных вбросов и действует в одной сетке с арабо- и русскоязычными каналами идлибских боевиков.

По факту, ни одного подтверждения, кроме заявления боевиков, нет. Два дня назад подразделения сирийских войск и отрядов ополчения начали операцию по зачистке пустыни на стыке провинций Хомс, Ракка и Дейр эз-Зор.

Источники Badia 24 утверждают, что бои шли на расстоянии от 70 до 100 км от Эс-Сухне. Боевики ИГ1 устроили набег на позиции сирийцев в пустыне — те потеряли, по меньшей мере, 25 человек убитыми, после чего командование запросило поддержку с воздуха.

Источник в Сирийской Арабской Армии сообщил, что по данным сирийской разведки, за подобными вбросами стоит США. Они специально наращивают информационную обстановку такими фейками, чтобы оправдать свое присутствие здесь. А в частности, увеличение своих военных баз в Сирии.

Ближе к ночи на нефтеперекачивающую станцию Т3, а также на позиции вдоль трассы Эс-Сухне — Дейр эз-Зор прибыли подкрепления.

Северная Сирия

Турецкая артиллерия обстреляла кантон Телль Рифъат на севере провинции Алеппо. Погиб мирный житель.

Протурецкие группировки стягивают подкрепления к Аазазу на линию соприкосновения с кантоном Телль Рифъат на севере провинции Алеппо.

В Африне взорвался бензовоз.

Глава Сирийской обсерватории по правам человека Рами Абдель Рахман заявил, что среди протурецких сирийских наёмников, воюющих в Ливии, зреет недовольство, которое грозит перерасти в бунт.

По информации СОПЧ, сирийские наёмники, «отправившиеся поддержать братьев-ливийцев, которые, в свою очередь, до этого поддержали сирийцев в борьбе против Ирана и России», умирают на чужбине — некоторые, причем, от рук триполитанских группировок, подчиненных МВД Правительства национального согласия.

По словам Рахмана, многие сирийские боевики уже отказывают воевать и хотят вернуться домой.

В режиме реального мнения публикуем обновления обстановки в Сирии на нашем Telegram-канале.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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