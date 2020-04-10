Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 9 апреля

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 10 апреля в Идлибе. В публикации использованы материалы Telegram-каналов «Вестник Дамаска» и WarJournal.

Доклад ОЗХО

В МИДе Сирии заявили, что доклад ОЗХО о применении химического оружия в населенном пункте аль-Латамна в 2017 году содержит поддельные и сфабрикованные выводы, цель которых — искажение фактов и обвинение властей Сирии.

Доклад опирается на источники, подготовленные и сфабрикованные террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена на территории РФ) и так называемыми «Белыми касками» в исполнение указаний их руководителей в США, Турции и других западных странах.

Представителю Госдепартамента высокого ранга на брифинге для журналистов был задан вопрос, какие конкретные меры может принять Вашингтон в отношении Дамаска после публикации доклада. По словам дипломата, США могли бы обратиться в Совет Безопасности ООН, однако считают это фактически бесполезным. Поэтому США рассматривают вариант наложения санкций.

Большой Идлиб

Действия ВС Турции

Ресурс ANF News со ссылкой на СОПЧ утверждает, что в Идлибе развернуто 57 наблюдательных пунктов, укрепрайонов и баз, а общая численность расквартированных там турецких войск достигла 29 тысяч военнослужащих.

Вместе с боевиками «Сирийской национальной армии», считает ресурс, общая численность вооружённого контингента может достигать 35 тысяч человек.

Режим прекращения огня

Российской стороной зафиксирован один обстрел населенного пункта Машария в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ).

Заевфратье

В Телль Абьяде между «Джабхат аш-Шамия» и «Свободной сирийской полиции» вспыхнули бои после неудачной попытки задержать одного из командиров полиции по кличке Абу Хамза по обвинениям в коррупции и пытках женщин. Подразделения третьего легиона «Сирийской национальной армии» блокировали штаб-квартиру полиции и потребовали всех сложить оружие.

В зоне операции «Источник мира» проходит мягкий этноцид по шаблону курдского кантона Африн: вчера в Рас эль-Айн прибыло 19 автобусов с членами семей боевиков из группировок «Ахрар аш-Шаркыя» и «Джабхат аш-Шамия».

Около 900 членов семей боевиков будут расселены в домах местных жителей, сбежавших во время операции.

Today a convoy of 19 busses entered Ras al Ayn carrying displaced people as well as the families of TFSA fighters, reportedly numbering as high as 900 people. Over the next two days, the families of Ahrar al Sharqiyah and Jabhat al Shamiyah are supposedly going to be brought in. pic.twitter.com/seesECNspe — Woofers (@NotWoofers) April 8, 2020

Протурецкие боевики обстреляли позиции правительственных сил в деревнях Кор-Хассан и Суфия под Телль Абьядом.

Центральная Сирия

Источники боевиков в полдень 9 апреля распространили новость о том, что международная террористическая организация «Исламское государство»1 (запрещена на территории РФ) захватило городе Эс-Сухне к востоку от Пальмиры в провинции Хомс. Сослались они, при этом, на фейковый Telegram-канал военкора сирийского канала SAMA Абдула Гани Джаруха, который часто используется для подобных вбросов и действует в одной сетке с арабо- и русскоязычными каналами идлибских боевиков.

По факту, ни одного подтверждения, кроме заявления боевиков, нет. Два дня назад подразделения сирийских войск и отрядов ополчения начали операцию по зачистке пустыни на стыке провинций Хомс, Ракка и Дейр эз-Зор.

Источники Badia 24 утверждают, что бои шли на расстоянии от 70 до 100 км от Эс-Сухне. Боевики ИГ1 устроили набег на позиции сирийцев в пустыне — те потеряли, по меньшей мере, 25 человек убитыми, после чего командование запросило поддержку с воздуха.

Источник в Сирийской Арабской Армии сообщил, что по данным сирийской разведки, за подобными вбросами стоит США. Они специально наращивают информационную обстановку такими фейками, чтобы оправдать свое присутствие здесь. А в частности, увеличение своих военных баз в Сирии.

Ближе к ночи на нефтеперекачивающую станцию Т3, а также на позиции вдоль трассы Эс-Сухне — Дейр эз-Зор прибыли подкрепления.

Северная Сирия

Турецкая артиллерия обстреляла кантон Телль Рифъат на севере провинции Алеппо. Погиб мирный житель.

Son dakika

İşgalci Türk ordusu, Tıl Rıfat çevresini keşif uçakları eşliğinde bombalıyor. Şêx hîlal köyüne yapılan bombardıman sonucu sivillere ait bir araç yanarken 50 yaşında bir sivil yaralandı. Bölgede iha/Siha hareketliliği devam ediyor. pic.twitter.com/yOfBuaWQBr — | Denîz | (@d_avares) April 9, 2020

Протурецкие группировки стягивают подкрепления к Аазазу на линию соприкосновения с кантоном Телль Рифъат на севере провинции Алеппо.

Tıl Rıfat ve çevresinde son bir haftadır iha/Siha hareketliliği aralıksız devam ederken, Bu fotolar,Şehbaya saldırı planları için bugün Azez çevresinde toplanan Öso/Mit elemanlarına ait. pic.twitter.com/TflFf21bJ7 — | Denîz | (@d_avares) April 8, 2020

В Африне взорвался бензовоз.

Глава Сирийской обсерватории по правам человека Рами Абдель Рахман заявил, что среди протурецких сирийских наёмников, воюющих в Ливии, зреет недовольство, которое грозит перерасти в бунт.

По информации СОПЧ, сирийские наёмники, «отправившиеся поддержать братьев-ливийцев, которые, в свою очередь, до этого поддержали сирийцев в борьбе против Ирана и России», умирают на чужбине — некоторые, причем, от рук триполитанских группировок, подчиненных МВД Правительства национального согласия.

По словам Рахмана, многие сирийские боевики уже отказывают воевать и хотят вернуться домой.

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1 Организация запрещена на территории РФ.