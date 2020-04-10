Массовое захоронение погибших от коронавируса в Нью-Йорке сняли на видео

Вашингтон, 10 апреля. В Сети появилось видео массового захоронения погибших от коронавируса в Нью-Йорке. Отмечается, что страшные кадры были сняты с беспилотника.

На кадрах видно, как заключенные из Нью-Йорка хоронят гробы в братской могиле на острове Харт. Как пишет издание Metro, в ролике показана группа заключенных в специальной одежде. Заключенные опускают гробы в землю.

Затем к ним подъезжает бульдозер, и закапывает тела в траншее. На данный момент известно, что в США более 400 тысяч человек инфицированы COVID-19, а свыше 14 тысяч скончались.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил о пике пандемии коронавируса в США. Также вице-президент США Майк Пенс отметил, что в отдельных штатах страны, где ранее наблюдалась наиболее неблагоприятная обстановка, ситуация в настоящее время действительно стабилизируется. В пример он привел Нью-Йорк, Денвер и Луизиану.

Напомним, ранее политолог Сергей Марков заявил, что все доселе скрытые от взора большинства проблемы системы здравоохранения США вылезли наружу благодаря эпидемии коронавируса.

Дело в том, что ранее Штаты вышли на второе место в мире по заболеваемости COVID-19, при этом опередив Испанию. По последним данным, в США число умерших от коронавируса составляет 14 817 человек.

Одним из факторов, который привел к сложившейся ситуации, эксперт назвал частную медицину в США. Ее проблема заключается в полной децентрализованности. Разрозненные учреждения попросту не способны к концентрации ресурсов и организации своей деятельности по «военному» типу, который так необходим во время эпидемии.