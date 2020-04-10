Учения «угрожающей» Крымскому мосту ракеты показали на Украине

Киев, 10 апреля. В Одесской области вооруженные силы Украины провели испытания новой крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун». Ранее экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов представил данные ракеты как «угрозу» для Крымского моста.

Попадание в морскую цель было снято на видео и опубликовано на YouTube. Судя по описанию к ролику, испытания прошли 1 апреля. Ракета с инертной боевой частью поразила плавучую мишень на дистанции 75 километров. Мишень представляла собой сетку, натянутую на судне.

Как известно, ракета РК-360МЦ «Нептун» имеет дальность пуска до 280 километров и развивает скорость свыше 900 километров в час. При этом высота полета составляет не более десяти метров выше уровня моря.

Напомним, в ноябре прошлого года Украина впервые показала элемент данной ракеты. Им оказалась головка наведения. Несмотря на гриф секретности, который обычно присваивается изделиям подобного типа, некоторые характеристики устройства все же оказались раскрыты.

По информации вооруженных сил, этот элемент отвечает за точность попадания ракеты в цель и является одним из самых сложных ее составляющих. Именно поэтому характеристики устройства держатся в тайне.

Головка самонаведения создана компанией «Радіонікс» и относится к комбинированному активному радиолокационному двухдиапазонному типу.

Ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ВСУ якобы «способны уничтожить» Крымский мост «за считанные минуты», используя ракеты «Нептун», пишет «Газета.ru».