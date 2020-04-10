В Мексике скончались две беременных женщины с коронавирусом

Москва, 10 апреля. Минздрав Мексики сообщил о 260 новых случаях COVID-19 за сутки и 20 погибших, среди которых впервые оказались две беременных женщины. Об этом рассказал замминистра здравоохранения Уго Лопес-Гатель.

Как уточнил политик на пресс-конференции, в Мексике зафиксировали первые два случая гибели беременных женщин. Одна из них скончалась после родов через кесарево сечение, ребенок не успел пострадать от дыхательной недостаточности матери. Чиновник напомнил, что беременные особенно восприимчивы к COVID-19.

Ранее президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов посоветовал россиянкам не планировать беременность во время эпидемии коронавируса. Так он прокомментировал слова депутата Госдумы Елены Вторыгиной о том, что карантин можно использовать для улучшения демографической ситуации в стране.

По его словам, сообщений о заразившихся среди беременных пока не поступало. Если в 2015 году, во время эпидемии гриппа, в зону риска входили беременные и дети, то сейчас от коронавируса страдают в первую очередь старики.

Плод, даже если и заразится от матери, не пострадает, поскольку дети, оставаясь носителями вируса, не болеют. Однако меры карантина могут подорвать здоровье матери и ребенка. Будущая мать не сможет часто бывать на свежем воздухе и будет испытывать стресс из-за отсутствия общения. Кроме того, не стоит забывать об ухудшении экономической ситуации, что также создает трудности при рождении ребенка.

Женщинам, которые уже забеременели, Серов посоветовал придерживаться общих рекомендаций — мыть руки после выхода на улицу, меньше общаться с окружающими, а если кто-то в семье заболел, самоизолироваться.