Собянин рассказал о штрафах для нарушающих карантин водителей в Москве

Москва, 10 апреля. Нарушителей карантина, которые передвигаются по столице на своих автомобилях, с пятницы будут жестко штрафовать. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Новые штрафы, по словам мэра, затронут только тех водителей, которые находятся на официальном карантине. К ним относятся оставшиеся на домашнем лечении больные коронавирусом, их близкие родственники, контактировавшие с заболевшими люди а также вернувшиеся из заграничных поездок граждане. Градоначальник отметил, что городские власти видят все машины москвичей, которые должны находиться на карантине, но ездят по городу.

Собянин подчеркнул, что любой выход таких людей из подъезда фиксируется. Ранее городские власти не предпринимали жестких мер, но доводили до сведения людей, что им необходимо оставаться дома. Штрафовали только в крайнем случае, уточнил мэр Москвы.

«Сегодня после принятых федеральных законов, регионального закона по изменениям в Административный кодекс мы можем вообще в автоматическом режиме накладывать эти штрафы, просто не выходя из кабинета. Если мы видим, что гражданин нарушил режим самоизоляции, нарушил карантинный режим, <...> мы можем прямо дистанционно выписывать эти штрафы и наказывать», — сообщил Собянин в интервью РИА Новости.

Мэр Москвы ранее заявил, что в городе необходимо обеспечить максимальное тестирование, подготовку медицинской системы, контроль над соблюдением карантинных мер и самоизоляции. По его словам пик заболеваемости коронавирусом в столице еще не наступил, Москва находится лишь у его подножия.

Эпидемия вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 пневмонии началась в городе Ухань (провинция Хубэй, КНР) в декабре 2019 года. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии 11 марта. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса (США) к настоящему моменту количество инфицированных во всем мире приближается к 1,6 миллиона человек. От коронавируса скончались более 95,5 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира. В России заразились 10 131 человек, 76 зараженных скончались.