Роспотребнадзор назвал ношение маски профилактикой коронавируса

Москва, 10 апреля. Роспотребнадзор РФ прокомментировал обновленную версию рекомендаций ВОЗ по использованию медицинских масок в общественных местах, во время ухода на дому и в медицинских учреждениях в контексте COVID-19.

Как поясняют в Роспотребнадзоре, понимая, что новый коронавирус COVID-19 передается от либо воздушно-капельным путем, либо через контакт, ношение маски может стать одной из профилактических мер.

В ведомстве также подготовили временные рекомендации по использованию масок. В документе, опубликованном на сайте Роспотребнадзора, содержатся советы, где и как правильно носить средства индивидуальной защиты.

Напомним, ранее ирландские ученые придумали, как обеспечить больницы медицинскими масками в условиях сложившегося дефицита средств защиты от коронавируса.

Специалисты установили, что коронавирус не выносит высоких температур и воздействия ультрафиолетового излучения. Поэтому обработка масок паром перекиси водорода и светом специальных ламп очистит марлевый фильтр от вирусов, что позволит использовать маски повторно.