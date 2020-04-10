Ученый развенчал один из популярных мифов о передаче коронавируса

Вашингтон, 10 апреля. Сотрудник Университета штата Огайо (США) Санджа Илич развенчал один из самых популярных мифов о передаче коронавируса. Об этом сообщает MedicalXpress.

«Коронавирус не является желудочно-кишечным заболеванием, инфекция COVID-19 не размножается на еде», — заявил ученый.

По его словам, на поверхностях вирусы также не размножаются, так как нуждаются в живом хозяине.

Санджа Илич предупредил, что подхватить коронавирус можно в супермаркете. Чтобы этого не произошло, он рекомендовал держать социальную дистанцию в два метра и обрабатывать руки антисептиками. Овощи и фрукты специалисты советует тщательно мыть.

Ученый отметил, что опасения заразиться при заказе готовой еды с доставкой излишни. По словам специалиста, информации о случаях заражения коронавирусом через службы доставки из магазинов или ресторанов в настоящее время нет.

Ранее доктор медицинских наук, врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева заявила, что заражение новорожденного от инфицированной коронавирусом матери невозможно. Эксперт отметила, что самый большой опыт анализа заражения коронавирусом беременных женщин и новорожденных собрали китайские специалисты. Они уже опубликовали исследование, в котором показано, что если заражена мама, как правило, она «либо не болеет, либо болеет очень легко».

Эпидемия коронавируса нового типа началась в китайском городе Ухань в конце прошлого года. В марте текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся в мире уже превысило 1,6 млн человек, почти 96 тысяч инфицированных скончались. В России зафиксированы 10 131 заразившихся, 76 человек скончались.