Армия украинских ботов ворует деньги с банковских карт россиян через YouTube

В условиях самоизоляции большое количество жителей крупных городов России вынуждены проводить свое время дома. Основным средством в качестве источника информации и средства коммуникации стал Интернет. Однако даже в самое сложное время борьбы с коронавирусной пандемией в Сети находятся беспринципные мошенники, которые готовы забрать у людей последнее.

В последнее время в Интернете наблюдается особенно бурный рост мошеннических схем по отъему денег у граждан. Причем преступники атакуют в основном наиболее доверчивых людей: пенсионеров, домохозяек, безработных и даже многодетные семьи.

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование наиболее распространенных приемов онлайн-мошенников.

Как лишиться всех денег за 15 минут

Наверное, уже не осталось ни одного пользователя американского видеохостинга YouTube, которому хотя бы раз не попадалась на глаза реклама так называемого ОКЦ ВНДС — «официального компенсационного центра возврата невыплаченных денежных средств».

Перейдя по ссылке в описании под видео, доверчивый пользователь попадает на некий интернет-сайт, где указано, что «согласно постановления 28/19329к, направленного на поддержку импортозамещения и повышению благосостояния граждан, каждый гражданин может получить денежную компенсацию затрат на оплату товаров иностранного производства».

Расчет суммы компенсации и выплата средств якобы производятся за период с 1 января 2016 года, а срок подачи заявок на получение выплаты по компенсации НДС за приобретенные товары иностранного производства ограничен текущей датой. Посетителю сайта предлагают немедленно ввести шесть последних цифр банковской карты, чтобы «проверить свою компенсацию».

В другом варианте сообщается, что «возместить расходы на продукты питания стало возможно онлайн с помощью ЕКЦ ВНДС».

«С 01.01.2015 г. утверждена поправка 21/3 к действующему постановлению 34/16325к, направленному на поддержку импортозамещения и повышению благосостояния населения, — убеждают мошенники. — Воспользоваться своим правом на получение компенсации могут все граждане РФ, совершавшие в период с 2015 г. оплаты товаров иностранного производства по безналичному расчету».

Зачастую в роликах-ловушках на YouTube используют отрывки из реальных новостных сюжетов с известными российскими телеведущими. Иногда преступники помещают на заставке своей рекламы фотографию председателя правительства Михаила Мишустина или других должностных лиц.

Другие сайты заманивают своих жертв тем, что обещают большие выплаты, в частности за то, что произошла утечка их персональных данных из соцсети Facebook. Таким оказался, например, отрывок репортажа корреспондента одного из федеральных телеканалов, в котором рассказывается об утечке данных пользователей из-за действий аналитической компании Cambridge Analytica, когда «на сторону» ушло более 80 млн данных пользователей.

Это действительно было так. Но дальше злоумышленники сообщают, что всем гражданам положены за это… выплаты от властей США! Вот только чтобы их получить, нужно купить американскую страховку.

Также в соцсетях можно встретить сообщение мошенников о том, что «в связи с эпидемией коронавируса каждому россиянину положена выплата», которую осуществляет некий портал «управления социальных компенсаций».

Наиболее наглые преступники даже оформляют свои сайты в стилистике официального портала телеканала «Россия 24».

Значительная часть подобных сайтов отведена под отзывы, которые, конечно же, все исключительно положительные. Несложно догадаться, что они все являются лживыми и написаны самими жуликами.

По тому же принципу осуществляется якобы «автоматический расчет» суммы «компенсации от правительства России» и поиск в налоговой базе. Все цифры заранее прописаны в коде сайта, ни в каких «налоговых базах» никто ничего не ищет, это очередной обман.

В этом чем легко убедиться, просто открыв исходный код страницы.

После якобы «найденной выплаты» в размере нескольких сотен тысяч рублей запускается встроенная в сайт мошенников автоматическая форма.

Программа прекрасно имитирует общение с «юристом фирмы», который задает вопросы и сообщает, что жертву внесли «в единый реестр получателей компенсаций из бюджета».

На самом же деле, никакого «юриста» не существует, а весь диалог заранее прописан программистами-мошенниками.

Получить мифическую «компенсацию», «возврат» или «помощь» можно лишь оплатив «услуги юриста» или любые другие выдуманные платежи. Например, за формирование личной цифровой подписи, получение пин-кода для зачисления выплаты, активацию пин-кода, банковский сбор, проверку личности, внесение данных в реестр, интернет-выплаты, передачу данных, активацию протокола и тому подобную бессмыслицу.

Затем мошенники через цепь таких же сайтов-однодневок переадресовывают свою жертву на форму оплаты, имитирующую банковский шлюз. При оплате происходит подмена платежной формы: пользователь думает, что переводит деньги на счет государственной организации, тогда как на самом деле они поступают на счет физического лица — то есть на банковскую карту мошенников.

В этом случае для обмана используются уязвимости в P2P-шлюзах банков (сервисы, производящие обработку переводов между картами у физических лиц), которые и позволяют осуществить эту операцию.

Естественно, после такой «оплаты» никакого перечисления средств не производится. Более того, заплатив со своей карты хотя бы один рубль, жертва уже не сможет остановить этот процесс. Списания будут происходить регулярно, пока владелец карты не обратится в свой банк и не заблокирует ее.

Названий сотни — результат один

В ходе расследования ФАН удалось установить и другие названия этой крупнейшей сети интернет-мошенников. Вот некоторые из них:

«Управление Контроля Социального Обеспечения Социальные выплаты»,

«Исполнительный Комитет Возврата Платежей»,

РЦЕВН,

«Региональный центр единовременных выплат населению»,

«Найдены не завершенные выплаты»,

«Официальный сервис возврата платежей — СВП»,

«Bonus E-mail — Ежегодный розыгрыш призов для пользователей электронной почты»,

«Like Of The Year award»,

«Lucky Survey Интернет Опрос»,

«Test Global Group — опросы за деньги (120 000 рублей за 5 минут)»,

«WORLD QUIZ — Получите от 55 000 ₽ через 5 минут на опросах от крупных спонсоров»,

«Новый способ заработка в Интернете на опросах»,

«Социальный опрос с оплатой от $100»,

«Мотивирующий опрос»,

«Международный опрос»,

«Бесплатный билет Русского Лото».

Встречались даже совсем абсурдные названия, например «Аукцион брошенных сайтов» или «Центр получения компенсации гражданам СНГ за принесенный ущерб от Германии или США».

Эта вакханалия онлайн-преступлений длится как минимум последние пять лет, и со временем только набирает обороты. Объем украденных у россиян денег не поддается подсчету. По самым приблизительным оценкам экспертов, только за 2019 год с карт граждан России похитили более 6,5 млрд рублей.

Столь масштабная сеть говорит о скоординированной работе из единого центра — и это подтверждается целым рядом фактов.

Следы мошенников ведут в США и на Украину

Все эти мошеннические сайты построены по одинаковому принципу, используют один шаблон или просто являются «зеркалами» друг друга. Иногда запись об этом даже остается в строке программного кода, и по ней можно отследить другие сайты этой сети.

Непосредственно для незаконного вывода денег с карты мошенники в основном используют платежные агрегаторы типа truepay.top, pays.click, pays-pay-pays.buzz, входящие в сеть paycards.com или подобные им.

Киберпреступники используют доменные имена, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях, чаще всего в США. Для работы непосредственно сайта или платежной системы мошенники также используют американские серверы компании Cloudflare, в чем можно легко убедиться при помощи сервиса Whois.

Одна из крупнейших хостинговых компаний США, Cloudflare, с годовым оборотом 287 млн долларов давно используется в информационной войне против России. Еще в 2014 году Роскомнадзор заявлял, что представители Cloudflare отказываются сотрудничать и не реагируют на официальные уведомления о нарушении законодательства.

Более того, этот хостинг тесно сотрудничает с украинским экстремистским порталом «Миротворец», скандально известным своим шовинизмом и русофобией. Именно на серверах Cloudflare хранятся личные данные журналистов, артистов и политиков, которые, по мнению авторов «Миротворца», ведут «антиукраинскую» деятельность.

Для большего удобства работы с подобными украинскими ресурсами в 2016 году американская компания даже запустила в Киеве отдельный серверный центр.

В этой информационной войне активно участвует и корпорация Google. Именно с ее помощью идут агрессивные рекламные кампании мошенников.

Рекламу киберпреступников Google даже встраивает в свои сервисы, например в почту Gmail или Google-календарь:

Но особую массовость реклама кибермошенников получила на видеохостинге YouTube, также принадлежащем Google.

В рекламных кампаниях Google прямо запрещает размещать объявления, содержащие «недостоверную или неполную информацию о товаре, услуге или компании». Запрещены также объявления и целевые ресурсы, которые вводят пользователей в заблуждение, содержат ложную информацию или не содержат необходимых сведений о товаре, услуге или компании. Однако прямо на главной странице YouTube, в ленте рекомендаций то и дело выскакивает реклама всякого рода сомнительных предложений.

Очевидно, что ни Google, ни YouTube, являющийся вторым по посещаемости в мире сервисом, просто не желают заниматься модерацией подобных рекламных кампаний. Ведь куда проще и прибыльнее встроиться в мошенническую схему и фактически помогать обворовывать доверчивых посетителей своих ресурсов.

В ходе расследования выяснилась еще одна интересная деталь, характерная для рекламных, а по сути диверсионных схем, осуществляемых через YouTube против русскоязычных пользователей. Под каждым из подобных рекламных роликов, рассказывающих о «выплате денег», для большей правдоподобности размещены сотни благодарственных комментариев.

Даже поверхностный анализ аккаунтов «комментаторов» показывает, что мы имеем дело с колоссальной сетью ботов. Из сотен положительных комментариев нет ни одного, за которым стоял бы реальный человек, — у всех абсолютно пустые или скрытые профили.

У некоторых ботов настройки профиля позволяют посмотреть перечень каналов, которые пользуются услугами проплаченных комментариев и накруткой просмотров.

Так, в профиле бота «Сергей Ко» среди YouTube-каналов, на которые он подписан, можно обнаружить аккаунт некоего «Медіацентра «Магістраль», относящегося к ПАТ «Укрзалізниця» (государственная Украинская железная дорога), официальный аккаунт «Національний офіс інтелектуальної власності (НОІВ)» и массу других государственных и частных украинских каналов.

Интересно, что эта «бот-сеть» обслуживает не только киберпреступников и украинские госструктуры, но и каналы одного из самых известных литовских блогеров-русофобов Саши Сотника! Она и ему накручивает тысячи фейковых «лайков», просмотров и восторженных комментариев в духе «долой кровавый режим!».

Мы не удивимся, если вскоре выяснится, что эта мощная сеть YouTube-ботов с явными украинскими корнями, в дополнение к откровенно преступным финансовым схемам, раскручивает и другие многочисленные каналы российских оппозиционеров.

Google против российских пользователей

Пока Google и другие американские IT-гиганты позволяют киберпреступникам спокойно действовать против России на своих онлайн-платформах и серверах, российские общественные организации пытаются привлечь внимание общества и властей к участившимся случаям мошенничества в Интернете.

В марте общественное объединение «Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров» (АППСИМ) направила в Федеральное антимонопольную службу РФ обращение с просьбой провести проверку YouTube на предмет демонстрации мошеннической рекламы и нарушения закона «О рекламе».

«Экспертами АППСИМ были обнаружены десятки аккаунтов на сервисе видеохостинга YouTube, через которые рекламируются мошеннические сайты, — говорится в письме организации. — Все эти рекламные записи прошли службу модерации Google и появлялись на главной странице с официальной плашкой «Реклама». В общем, подобные видео посмотрели более 10 млн человек. Это суммарные данные просмотров, полученные из счетчика просмотров расположенных под видео».

Из ответа, полученного от ФАС, следует, что кибермошенники построили свою кампанию по поиску новых жертв через ролики на YouTube таким образом, что они не отвечают законодательному понятию «реклама» — и не являются рекламой. С точки зрения закона, даже размещение подобных видеороликов на главной странице сайта youtube.com с пометкой «реклама» также не может расцениваться как рекламирование кого-то или чего-то.

Поскольку ФАС не уполномочена давать заключения по составу преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», обращение АППСИМ было направлено в МВД РФ для рассмотрения в рамках полномочий, говорится в ответе антимонопольной службы.

Федеральное агентство новостей, со своей стороны, выявило несколько сайтов мошенников, находящихся в российской юрисдикции, и добилось от владельцев хостинга их удаления.

«Благодаря вашему уведомлению мы проверили сайт vndc.ru, и, поскольку он очевидным образом нарушает правила хостинга, аккаунт клиента был заблокирован», — констатируется в ответе на жалобу ФАН.

Необъявленная кибервойна

Абсолютно все без исключения сайты «Возмещения компенсаций, возмещения НДС, выплат от правительства РФ или США» и подобные им созданы с одной целью: получить данные банковской карты посетителя и полностью опустошить счета ничего не подозревающей жертвы.

Никаких постановлений 34/16325к или 28/19329к, на которые ссылаются преступники, не существует в природе, как нет и понятия «компенсационная выплата», тем более через Интернет. Единственное, что ожидает неопытного или невнимательного человека, попавшего в умело расставленную киберловушку целой армии украинских ботов, — это гарантированные финансовые потери всех денег, которые были на его банковской карте.

Фактически это свидетельствует о масштабной информационной и сетевой войне, ведущейся против России со стороны Украины и при поддержке американских интернет-компаний с целью дискредитации мер по социальной поддержке россиян, находящихся в тяжелом материальном положении.

Как ранее сообщал ФАН, интернет-мошенники усовершенствовали способ незаконного присвоения денег. Теперь они повторно обкрадывают людей, которые уже пострадали от хищения данных или денег, обещая помочь им получить компенсацию за ущерб. Данная схема получила название «Двойной обман» и заключается в том, что злоумышленники притворяются представителями несуществующих организаций, вроде «Центра финансовой защиты», втираясь в доверие уже обманутых россиян и повторно выманивая деньги.

Была также выявлена целая сеть связанных сайтов с так называемым «Единым центром возвратов». Однако несмотря на постоянные блокировки ресурсы продолжают разрастаться.

Значительная часть этих кибератак на счета россиян проходит через серверы, находящиеся в США, Украине и странах, входящих в блок НАТО. Особый цинизм ситуации состоит в том, что именно Вашингтон громче всех кричит о «русской киберугрозе», мифических «хакерах из ГРУ» и тому подобных фантазиях. Тогда как сам создает идеальные условия для деятельности кибермошенников в российском сегменте Интернета.