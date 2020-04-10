Малышева оценила возможность заражения новорожденного коронавирусом от матери

Москва, 10 апреля. Доктор медицинских наук, врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева оценила возможность заражения новорожденного от инфицированной коронавирусом матери.

Она отметила, что самый большой опыт анализа заражения коронавирусом беременных женщин и новорожденных собрали китайские специалисты. Они уже опубликовали исследование, в котором показано, что если заражена мама, как правило, она «либо не болеет, либо болеет очень легко».

«Также показано, что новорожденные ни разу не получили коронавирус от мамы, потому что коронавирус не проходит через плацентарный барьер, т.е. барьер, разделяющий организм мамы с организмом ребенка», — цитирует Малышеву «НьюИнформ».

Врач подчеркнула, что все случаи заражения новорожденных объясняются тем, что вирус попадал к детям после рождения, от кого-то, кто контактировал с ними.

Малышева прокомментировала сообщения СМИ о ребенке, скончавшемся на четвертый день после рождения в Бразилии. Она отметила, что неизвестно, родился ли младенец в срок и наблюдались ли у ребенка выраженные заболевания новорожденных.

«Оторванный от жизни факт наличия коронавируса вообще ни при чем, так как это респираторный вирус, т.е. он летит по воздуху, грубо говоря, он будет у любого человека, кто находится в одном помещении с этой беременной женщиной, если у нее был коронавирус», — заявила телеведущая.

Малышева отметила, что по статистике, дети до 10 лет от коронавируса не умирают, а если это происходит, то, как правило, на это есть много причин.

Пандемия коронавируса нового типа началась в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, к настоящему моменту количество заразившихся в мире превысило 1,6 млн человек, почти 96 тысяч инфицированных скончались. В России зафиксированы 10 131 заразившихся, 76 человек скончались.