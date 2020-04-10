Доктор Мясников считает, что самоизоляция в России продлится до 1 мая

Москва, 10 апреля. Режим самоизоляции и продолжительные нерабочие дни в России продлятся до первого мая и продления этого срока от правительства ждать не стоит. Такое мнение в эфире YouTube-шоу «Соловьев Live» высказал врач и телеведущий Александр Мясников.

При этом специалист отмечает, что режим самоизоляции очень важен, так как он способен понизить нагрузку на систему здравоохранения. Однако, по мнению врача, последствия карантина в том случае, если он продлится более месяца, могут быть очень серьезными.

Напомним, ранее Александр Мясников заявил, что победа над коронавирусом произойдет тогда, когда им переболеют 60% населения Земли.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником эпидемии стал является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 1,5 миллиона человек.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в некоторых регионах России введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.