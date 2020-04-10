Британка умерла на похоронах скончавшейся от коронавируса матери

Лондон, 10 апреля. Жительница Британии умерла на похоронах матери, которая скончалась от коронавируса. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

По данным газеты, инцидент произошел на кладбище Атерстоун в Уорикшире во время похорон умершей от COVID-2019 63-летней Джули Мерфи. На церемонии присутствовали дети скончавшейся, том числе 32-летняя дочь Мерфи Лора Ричардс.

В определенный момент женщине стало плохо, и она упала в обморок. Присутствовавшие на похоронах близкие бросились помогать Ричардс, но спасти ее не смогли. Англичанка умерла от сердечного приступа.

Лору Ричардс похоронили рядом с матерью и отцом8 апреля. Из-за карантина попрощаться с умершей смогли только пять человек.

Ранее жительница английского Ланкашира описала симптомы COVID-19 у своей трехмесячной дочери. По словам англичанки, у ее дочери до 38,5 градуса поднялась температура. Женщина обратилась в скорую помощь, где ей рекомендовали оставаться дома. Утром следующего дня температура у девочки поднялась до 39,1 градуса, ей было тяжело дышать.

Эпидемия вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 пневмонии началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. В марте текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии COVID-19.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса (США) к настоящему моменту количество инфицированных во всем мире превысило 1,6 миллиона человек. От коронавируса скончались более 95 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира. В России заразились 10 131 человек, 76 зараженных скончались.