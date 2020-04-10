«Нулевой пациент» с COVID-19 мог появиться в октябре 2019 года

Москва, 10 апреля. Российский вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что «нулевой пациент» с COVID-19 мог появиться еще в октябре прошлого года.

По словам Волчкова, поиск первого носителя коронавирусной инфекции — это сложная, но интересная задача для биоинформатиков и математиков. Найти его при столь длительном инкубационном периоде болезни сложно.

В то же время вирусолог отметил, что декабре прошлого года в Китае были выявлены уже люди с тяжелыми формами пневмонии. Легкие и бессимптомные формы COVID-19 остались незамеченными, считает эксперт.

«На основании анализа филогенетических деревьев с большой погрешностью, мы можем думать, что нулевой пациент, вероятно, появился в октябре 2019 года. Этот вывод основан на анализе опубликованных данных», — цитирует Волчкова газета «Известия».

Вирусолог подчеркнул, что мягкими мерами эффективно бороться с COVID-19 нельзя. Нужен короткий, но жесткий карантин. По мнению ученого, стратегия российских медиков оправдала себя.

Эпидемия вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 пневмонии началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. В марте текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии COVID-19.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса (США) к настоящему моменту количество инфицированных во всем мире превысило 1,6 миллиона человек. От коронавируса скончались более 95 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира. В России заразились 10 131 человек, 76 зараженных скончались.