Ограничения по коронавирусу смягчили 56 из 85 регионов РФ

Москва, 10 апреля. В России к вечеру четверга в ряде регионов были сокращены ограничения, введенные в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции. Так, например, в отдельных областях страны местные власти расширили список предприятий, которые могут работать в течение текущего месяца.

В ряде регионов восстановлена работа социально важных организаций, таких как МФЦ, службы занятости, нотариальных контор и страховых компаний, химчисток. В отдельных областях возобновлена деятельность магазинов, торгующих строительными материалами и садовым инвентарем, сообщает ТАСС.

Кроме того, в Архангельской области, Приморье и Алтайском крае жителям разрешено беспрепятственно ездить на дачу для самоизоляции. А в Хакасии, например, местные власти разрешили жителям гулять с детьми неподалеку от дома или выходить на пробежки.

В ряде других регионах наоборот наблюдается ужесточение мер. В Башкирии власти ввели полный запрет на выход из дома в определенные часы для пожилых граждан. В Чувашии и Оренбурге ввели обязательную самоизоляцию для приезжих.

По последним данным, в России выявлено 10 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 698 пациента выздоровели, 76 скончались. Вспышка заболевания произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года, а затем инфекция быстро распространилась по миру.

Симптомы COVID-19 схожи с признаками пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома: это и сухой кашель, и головная боль, и общее недомогание, и повышение температуры. Врачи советуют почаще мыть руки, не касаться слизистых и соблюдать условия карантина, чтобы не дать вирусу распространиться дальше.