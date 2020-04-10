Мексика заявила о возможном снижении добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки

Мехико, 10 апреля. Министр энергетики Мексики Росио Нале не согласилась с предложенными стране условиями по уменьшению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и покинула совещание. Однако после чиновница заявила в Twitter о том, что Мексика готова к снижению.

Переговоры стран-участниц проходило в четверг в формате видеоконференции и продлилось около 11 часов. Мексика отказалась участвовать в ограничениях и покинула совещание, не одобрив сделку.

Однако после в Twitter Нале заявила, что для того чтобы стабилизировать цену на нефть, Мексика на переговорах секретариата OПЕК предложила сократить добычу на 100 тыс. баррелей в сутки.

«С 1,781 млн баррелей в сутки, о которых мы докладывали в марте 2020 года, мы сократим добычу до 1,681 млн баррелей в сутки», – написала Нале.

Ранее стало известно, что Россия готова сократить нефтедобычу на 1,6 миллиона баррелей в сутки при общемировом снижении на 10 миллионов б/с.

Напомним, предыдущие переговоры в рамках ОПЕК+ закончились безрезультатно, что привело в ночь на 9 марта к обрушению рынка нефти.

Экономист Российского института стратегических исследований Михаил Беляев пояснил, что Россия заинтересована в стабилизации рынка черного золота, поэтому готова пойти на сокращение объемов нефтедобычи.