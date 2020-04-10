Собянин предупредил, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще впереди

Москва, 10 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в столице еще не наступил, город находится лишь у его подножия.

«Когда говорят, что вот вроде бы пик наступил. Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине», — цитирует Собянина РИА Новости.

Говоря о прогнозах развития ситуации, мэр отметил, что это «дело неблагодарное». По мнению Собянина, сколько ученых, столько и прогнозов различного рода. Мэр Москвы считает, что в настоящее время нужно обеспечить максимальное тестирование, подготовку медицинской системы, контроль над соблюдением карантинных мер и самоизоляции.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Москве скончались 12 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус. Трое из них были моложе 45 лет.

«Среди умерших — пациенты от 33 до 87 лет. Трое умерших были в возрасте до 45 лет», — рассказали в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Эпидемия вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 пневмонии началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса (США) к настоящему моменту количество инфицированных во всем мире приближается к 1,6 миллиона человек. От коронавируса скончались более 95,5 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира. В России заразились 10 131 человек, 76 зараженных скончались.