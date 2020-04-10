Трамп заявил о пике пандемии коронавируса в США

Вашингтон, 10 апреля. Соединенные Штаты Америки достигли пика распространения нового типа коронавируса в стране. Об этом в пятницу заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы на вершине кривой, я в этом уверен. В некоторых случаях идет снижение, мы уже начали этот процесс», – цитирует Трампа РИА Новости.

Вместе с тем, вице-президент США Майк Пенс отметил, что в отдельных штатах страны, где ранее наблюдалась наиболее неблагоприятная обстановка, ситуация в настоящее время действительно стабилизируется. В пример он привел Нью-Йорк, Денвер и Луизиану.

Напомним, ранее политолог Сергей Марков в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что все доселе скрытые от взора большинства проблемы системы здравоохранения США вылезли наружу благодаря эпидемии коронавируса.

Дело в том, что ранее Штаты вышли на второе место в мире по заболеваемости COVID-19, при этом опередив Испанию. По последним данным, в США число умерших от коронавируса составляет 14 817 человек.

Одним из факторов, который привел к сложившейся ситуации, эксперт назвал частную медицину в США. Ее проблема заключается в полной децентрализованности. Разрозненные учреждения попросту не способны к концентрации ресурсов и организации своей деятельности по «военному» типу, который так необходим во время эпидемии.