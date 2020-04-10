Солнцев раскритиковал тяжелобольную Бабкину из-за попыток догнать Бузову

Москва, 10 апреля. Шоумен, экс-участник теле-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев раскритиковал народную артистку Надежду Бабкину из-за попыток догнать Бузову и стремления «везде мелькать».

По мнению Солнцева, певица стала жертвой попыток получить популярность за счет регулярных появлений на телеэкране. Он отмечает, что перед госпитализацией артистки «было очень много» в СМИ и на телевидении. Шоумен считает, что 70-летняя Бабкина решила «везде мелькать», как телеведущая и певица Ольга Бузова. Тяжелая болезнь могла стать результатом этой активности и постоянного напряжения.

Солнцев надеется, что пребывание в больнице и на самоизоляции заставит знаменитостей переосмыслить свою жизнь. Шоумен напомнил про «тревожный возраст» многих звезд в России, который делает их уязвимыми для коронавируса и других опасных инфекций.

«Я этих артистов не могу ни в чем укорять, они уже очень старые. Но скажите, пожалуйста, куда они прут вечно в своем возрасте?! <…> Надоели они все уже хуже пареной репы, если честно. Вот пусть сидят на карантине, может быть, хоть в самоизоляции задумаются о своей жизни!», — цитирует Солнцева «Собеседник».

Бабкину госпитализировали с подозрением на коронавирус вскоре после того, как артистка устроила банкет по случаю своего дня рождения. COVID-19 тесты не выявили, однако оказалось, что Бабкина болеет пневмонией. Состояние пациентки быстро ухудшалось, поэтому врачи приняли решение погрузить ее в медикаментозный сон и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Позже артистку изолировали в отдельный инфекционный бокс, сообщила «Газета.ру». Официальный представитель певицы Александр Велор отметил, что когда в начале апреля Бабкину только привезли в больницу, она чувствовала себя хорошо, однако затем ее состояние резко ухудшилось.