Собянин заявил, что Москве предстоит серьезное испытание из-за коронавируса

Москва, 10 апреля. В предстоящие дни Москву ожидает серьезное испытание из-за распространения в мире коронавирусной инфекции и к нему необходимо готовиться. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.

Говоря о прогнозах развития эпидемии, он отметил, что это «дело неблагодарное». По мнению Собянина, в настоящее время сколько ученых, столько и прогнозов различного рода.

«Поэтому самый лучший прогноз для нас — это 100% все, что мы можем сегодня сделать, — сделать», – сказал Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

Мэр Москвы считает, что на сегодняшний день нужно обеспечить максимальное тестирование, подготовку медицинской системы, контроль над соблюдением карантинных мер и самоизоляции.

«Единственное, что я скажу, что нам предстоит серьезное испытание, и к этому надо готовиться», – заявил мэр Москвы.

Напомним, ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве будут штрафовать нарушителей карантина, передвигающихся по городу на своих машинах. Штрафы за нарушение режима самоизоляции были введены в столице в начале апреля. Горожанам разрешено покидать свои дома только в экстренных случаях и для того, чтобы сходить за продуктами или в аптеку. Также разрешается выгуливать домашних питомцев и выбрасывать мусор.

В четверг столичные суды выписали штрафы первым нарушителям режима самоизоляции. Беззаботные прогулки по Москве в период эпидемии коронавируса обошлись горожанам в 15 тысяч рублей.