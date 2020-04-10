СМИ раскритиковали руководство Чехии за демонтаж памятника маршалу Коневу

Прага, 10 апреля. СМИ раскритиковали демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу, главу района Прага-6 Ондржея Коларжа и руководство Чехии. Об этом пишет издание Journal-neo.

В материале подчеркивают, что России приходится сдерживать пропагандистские атаки Запада, целью которых является переписывание истории и приравнивание СССР к нацисткой Германии. Демонтаж статуи маршала Конева журналисты назвали «актом интеллектуального вандализма». По их мнению, Коларж и его соратники своими действиями оскорбили память миллионов советских граждан, которые отдали жизни за освобождение мира от фашизма.

Обозреватель считает, что русские привыкли к оскорблениям, так как столетиями были вынуждены сталкиваться с нападками, клеветой и несправедливостью. Однако с ложью и предательством в России мириться не станут, а снос памятника маршалу Коневу относится к этой категории.

Монумент был демонтирован 3 апреля, на его месте планируется установить памятник «освобождению Праги». Инициатором «муниципального вандализма» был глава района Прага-6 Ондржей Коларж. Во время демонтажа он также позволил себе шутку, отметив, что у скульптуры не было маски от коронавируса. Против сноса памятника выступали местные жители, ветеранские организации и президент страны.

Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу направил письмо чешскому коллеге с просьбой передать России памятник Конева, сообщила газета «Известия». Но представитель Минобороны Чехии заявил, что статуя принадлежит муниципалитету Прага-6, поэтому передать ее военное ведомство не может.