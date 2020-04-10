Инфицированных коронавирусом в Москве начали лечить с помощью переливания крови

Москва, 10 апреля. В Москве семь пациентов, которые лечатся в городских поликлиниках от коронавируса, получили переливание плазмы крови от излечившихся доноров. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

По словам Раковой, правительство столицы следит за разработками экспертов из других стран, которым уже также пришлось столкнуться с распространением коронавирусной инфекции.

«Использование плазмы крови выздоровевших пациентов для лечения больных с коронавирусной инфекцией показало хорошие результаты в Китае, Германии и США. Надеемся, что и нам новый метод поможет эффективнее бороться с пандемией коронавируса», – заявила Ракова в интервью KP.ru.

Она также отметила, что на сегодняшний день в Москве 11 человек, которым удалось вылечиться от коронавируса, стали донорами плазмы крови. Кроме того, она отметила, что ряд столичных больниц в настоящее время перепрофилируется для госпитализации пациентов с коронавирусом.

Так, в ближайшее время планируется открытие корпуса № 6 городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого. Кроме того, в поселении Вороновское в кратчайшие сроки будет завершено строительство новой суперсовременной инфекционной больницы на 500 коек.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в столице пока не наступил, но город расположен у его подножия, пишет «Газета.ru».