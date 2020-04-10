Довирусный мир западных СМИ. Колонка Голоса Мордора

В русской редакции известного германского издательства Deutsche Welle, появился новый материал некоего российского политолога Ивана Преображенского с громким названием «Коронавирус девальвировал стратегию Путина». Саму статью можно в общем-то и не читать, достаточно прочесть подзаголовок: «Коронавирус радикально изменил систему вызовов и угроз XXI века. Ракеты и танки бесполезны в борьбе с эпидемией. России надо было инвестировать не в армию, а в медицину». Автор убедительно рассказывает о том, что Россия проигрывает в борьбе с эпидемией, что является абсолютной ложью. И проигрывает из-за того, что в свое время, вместо того, чтобы тратиться на оборону, надо было тратиться на медицину. В качестве «хорошего примера» автор приводит США и Германию.

Я не знаю, что там в голове, у этого Ивана Преображенского, а также у русской редакции Deutsche Welle. Хотя, один компонент достаточно хорошо известен. Это абсолютно иррациональная и слепая русофобия, которая, похоже влияет и на остальные мыслительные функции мозга. В данном случае, можно констатировать, что это болезнь, причем куда более тяжелая, чем коронавирус. Ведь ставить сейчас в качестве примера для России Германию, а особенно США — это уж как то в здоровую голову не укладывается.

Ладно Германия, там, несмотря на очень большое количество зараженных, статистика по смертности не такая пугающая. Но зато у всех соседей Германии по Евросоюзу, где тоже уделяли медицине особое внимание, а на оборону тратили мало, картинка совсем иная. Хорошо финансируемая медицина помогает не особо. Зараженных огромное количество, счет погибшим в некоторых странах перевалил за десяток тысяч и продолжает расти.

На этом фоне Россия выглядит островком успеха. Да, можно говорить о том, что эпидемия в России началась позже, но опять же ситуацию в России можно сравнить с ситуацией в других странах на этом временном этапе эпидемии. Почти везде был взрывной рост числа зараженных и умерших, но в России никакой экспоненты нет. Прирост больных достаточно большой, но он не растет катастрофическими темпами. Умерших от коронавируса тоже относительно немного. Конечно, до пиковых значений, по словам медиков еще две-три недели, но специалисты говорят о том, что ситуацию удастся удержать под контролем.

Еще одна страна, на которую господин Преображенский указывает России, как на пример хорошей медицины — США. Наверное, тут даже комментировать нечего. Все есть в новостях. На самом деле, США наихудший пример, который только можно придумать. Причем, по рейтингу ВОЗ о готовности стран к эпидемиям, США были на первом месте. Оказалось, что это первое место совершенно дутое. Зато у США есть другие первые места. Например, по количеству заболевших. Да и по количеству умерших американцы уверенно борются за мировое лидерство.

Великолепная американская медицина, которую так хвалит политолог Преображенский, с эпидемией справляется с огромным трудом, если можно сказать, что справляется вообще. Фотографии из Нью-Йорка — просто как из голливудских фильмов о конце света. Рефрижераторы для трупов возле больниц, планы устраивать временные захоронения умерших от инфекции в городских парках, измученные врачи в мешках для мусора, вместо костюмов биологической защиты. Хорошенький пример предлагает политолог Преображенский.

Но похоже он и сам не отдает себе в этом отчета. Он живет еще в том, довирусном мире, и подчиняется инерционному дискурсу о том, что в России все плохо. То есть делает ровно то, за что ему и платит русская редакция Deutsche Welle. Подобные статьи сейчас выглядят абсолютно глупо и даже смешно, так как полностью игнорируют реальность.

Хотя, возможно, политолог Преображенский просто находится в состоянии стресса и строит вокруг себя некий вымышленный мирок, в котором ему очень уютно. Но подобное поведение тоже свидетельствует о том, что визит к психологу, или даже психиатру, является для господина Преображенского абсолютной необходимостью.