Небензя призвал снять санкции с развивающихся стран на фоне угрозы коронавируса

Нью-Йорк, 10 апреля. Постпред России при ООН Василий Небензя призвал снять односторонние и многосторонние санкции в отношении развивающихся стран в связи со сложившейся в мире на фоне угрозы коронавируса ситуацией. С соответствующим заявлением дипломат выступил на заседании Совета безопасности организации по теме коронавируса.

«Пришло время для солидарности, независимо от политических программ и каких-либо предпочтений. Развивающиеся страны сталкиваются с огромными вызовами, и им необходимо оказать помощь», — говорится в заявлении.

Небензя отметил, что ООН является лучшей платформой для координации такой помощи.

Пандемия коронавируса нового типа началась в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в настоящее время в мире количество заразившихся приблизилось к 1,6 млн человек, более 95 тысяч инфицированных скончались .В России зафиксированы 10 131 заразившихся, 76 человек скончались.

Между тем шведские парламентарии призвали возобновить антироссийские санкции в рамках ПАСЕ, сообщила газета «Известия». По их словам, после возвращения в ассамблею Россия якобы «игнорирует решения, принятые в Совете Европы и в других международных институтах».