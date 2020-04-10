Джигурда рассказал о карантинных мерах во Франции

Москва, 10 апреля. Российский актер Никита Джигурда рассказал о том, как Франция борется с пандемией коронавируса. Из-за отмены авиасообщения артист оказался на время оторван от своей семьи.

Джигурда вместе с гражданской женой Мариной Анисиной и двумя детьми проживает во Франции. Недавно он прилетел в РФ на съемки. И, поскольку страны закрыли границы из-за COVID-19, объединиться с семьей актеру удастся не скоро.

Сейчас Марина живет в Бордо. По несколько раз в день пара связывается друг с другом по видеосвязи.

По словам артиста, Марине с детьми в Бордо разрешено гулять в своем районе, посещать магазины или аптеки. Однако перед выходом на улицу нужно заполнить бумаги с указанием адреса проживания и цели выхода на улицу.

«В аптеках масок нет, нет жидкости и салфеток для обработки рук. У нас можно хотя бы салфетки найти, там ничего нет. В магазинах перебои с туалетной бумагой — разбирают до сих пор. Но цены на некоторые продукты не то, чтобы не повысили, а наоборот снизили», — рассказал актер.

По его словам, власти Франции также разрешили временно не выплачивать кредиты за жилье, компенсируют большую часть зарплаты, если из-за карантина парижане потеряли работу.

Отметим, ранее глава брачного агентства «От Анатолия Ивановича» Анатолий Алтухов заявил, что спустя девять месяцев после завершения эпидемии коронавируса в России будет демографический всплеск.

Ранее в китайском городе Ухань, где началось распространение нового заболевания, был снят двухмесячный карантин. После этого в Ухани был зафиксирован резкий рост желающих вступить в брак. Эксперт затруднился объяснить причины данного явления, поскольку в Китае непросто заключить брак, для этого необходимо иметь достаток.