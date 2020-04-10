Правительство РФ купило акции Сбербанка за 2,1 трлн рублей

Москва, 10 апреля. Состоялась сделка по покупке правительством РФ пакета акций Сбербанка, ее сумма оказалась более 2 трлн рублей, однако это на 300 млрд дешевле, чем планировалось ранее.

О покупке акций Сбербанка сообщили «Известия» со ссылкой на неназванного федерального чиновника и два источника, близкие к правительству РФ. Сниженная цена сделки объясняется тем, что ценные бумаги банка потеряли примерно 20% от стоимости на Московской бирже.

При этом сообщается, что ранее Минфин РФ планировал разделить сделку на несколько траншей. Однако позже было решено выкупить акции сразу из-за волатильности рынков.

«Сделку было решено закрыть одним махом, поскольку деньги экстренно требуются для финансирования текущих расходов бюджета. К тому же, никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация в течение года», – сообщил источник издания.

По словам экспертов, скорость покупки акций правительством удивляет. Ранее аналитики предполагали, что сделка состоится в сентябре или в конце года. Как поясняет заведующий научной лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ имени Г.В. Плеханова Денис Домащенко, скорая покупка акций может говорит о том, что правительство и ЦБ опасалось, что сделка может не состояться вовсе из-за сложных экономических условий.

Напомним, ранее сообщалось, что обвал нефтяных котировок и последующее за ним снижение курса рубля требует от правительства РФ экстренных мер. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.