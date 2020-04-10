Россия и Саудовская Аравия согласились сократить добычу нефти

Москва, 10 апреля. Россия и страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

В четверг состоялась встреча стран ОПЕК+ в формате видеоконференции, где участники заседания обсудили сокращение добычи энергоносителей. По данным агентства, Москва и Эр-Рияд договорились уменьшить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки.

Источники сообщили, что в ходе переговоров страны ОПЕК высказали предложение, чтобы не входящие в нее члены, (США, Канада, Норвегия и Бразилия) вместе сократили добычу на 5 млн баррелей в сутки, а на долю ОПЕК+ пришлось бы, по крайней мере, еще 10 млн баррелей.

«Мы ожидаем, что другие производители, не входящие в клуб ОПЕК+, присоединятся к мерам, которые могут быть объявлены завтра во время G20», — заявил Reuters генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций.

По данным The Wall Street Journal, Эр-Рияд заявил о готовности сократить добычу нефти на 4 млн баррелей в сутки от апрельских показателей; Москва — на 2 млн баррелей.

Напомним, цены на нефть обрушились до 30 долларов за баррель и ниже в марте этого года, когда сорвалась сделка ОПЕК+. Саудовская Аравия настаивала на дальнейшем сокращении. В результате саудиты объявили Москве ценовую войну, увеличив объем добычи и снизив цены на нефть.