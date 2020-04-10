Мать рассказала о симптомах COVID-19 у трехмесячной девочки

Лондон, 10 апреля. Жительница английского Ланкашира описала симптомы COVID-19 у своей трехмесячной дочери. Об этом сообщил таблоид The Sun.

По словам англичанки, у ее дочери 2 апреля до 38,5 градуса поднялась температура. Женщина обратилась в скорую помощь, где ей рекомендовали оставаться дома. Утром следующего дня температура у девочки поднялась до 39,1 градуса, ей было тяжело дышать.

Медики госпитализировали младенца. Уже 4 апреля матери сообщили, что у девочки обнаружен коронавирус. Лечение оказалось успешным и через два дня девочку выписали.

«Она еще не до конца оправилась от этого вируса. Я даже не знаю, заразилась ли я сама, поскольку единственный симптом, который у меня проявился — это головная боль. От нее не спасают даже таблетки», — сообщила англичанка.

Она призвала окружающих прислушиваться к советам врачей и оставаться дома.

Ранее газета «Известия» сообщила, что заболевшая коронавирусом врач из Великобритании Клэр Герада описала симптомы болезни. Медик призналась, что заразилась опасной инфекцией в Нью-Йорке, но первые признаки заболевания обнаружила после возвращения в Соединенное Королевство. Герада пошла на работу, но уже на следующий день почувствовала недомогание.

Пандемия коронавируса нового типа началась в китайском городе Ухань в конце прошлого года. На данный момент эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизировалась, а эпицентр распространения ранее неизвестного заболевания переместился в США и Европу.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире количество заразившихся приблизилось 1,6 млн человек, более 95 тысяч инфицированных скончались .В России зафиксированы 10 131 заразившихся, 76 человек скончались.