Лопырева решила помочь поклонникам не потерять семьи после самоизоляции

Москва, 10 апреля. Популярная фотомодель Виктория Лопырева рассказала поклонникам о минусах длительной самоизоляции для отношений.

На своей странице в Instagram Лопырева рассказала, что уже ровно месяц находится в самоизоляции вместе со своей семьей.

«Скажу честно, не всегда бывает легко, потому что у каждого свой характер и каждый знает, чего он хочет, а чего нет. Плюс (и это же минус) — замкнутое пространство, безусловно, усложняет совместное существование», — пишет она.

При этом фотомодель утверждает, что за прошедший месяц «ни разу не случилось какого-то глобального конфликта». Все возникающие споры семья решает после совместно обсуждения.

Сама же Лопырева призналась, что близкие часто слышат от нее про личные границы, которые, как она утверждает, «очень большие». При этом модель не исключает, что в других семьях все может быть не так радужно, поэтому планирует запустить на своем аккаунте прямой эфир с психологом, который расскажет, как не прийти к разводу после карантина.

Отметим, оказавшиеся в самоизоляции звезды начали активно проводить прямые эфиры и участвовать в различных шоу по «удаленке». Так, днем ранее актриса Светлана Ходченкова во время шоу Александра Цыпкина «На гречке дома» показала содержимое своего холодильника.

Выяснилось, что вместо еды у Ходченковой в нем хранятся только косметические маски и бутылка шампанского. Актриса заявила, что не стала поддаваться панике и запаслась вместо еды только косметическими средствами.