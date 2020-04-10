Вирусолог назвал наиболее опасные последствия заражения COVID-19

Москва, 10 апреля. Коронавирус COVID-19, как и другие подобные вирусы, сильно ослабляет защиту человеческого организма, что может вызывать другие патологии, заявил академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.

Вирусолог в беседе с «Вечерней Москвой» уточнил, что COVID-19 подавляет иммунную систему. В связи с этим, как и при обычном гриппе, на болезнь может наслаиваться дополнительная соматическая патология, начинаются развиваться вторичные иммунодефициты.

Молодежь и дети менее подвержены осложнениям в силу эффективности их иммунитета, тогда как люди старшего возраста наоборот находятся в группе риска.

«У пожилых людей в качестве осложнений и различных патологий могут быть инсульты и инфаркты. Кроме того, все те же сопутствующие болезни, что и при гриппе, — бронхиты, менингиты и прочее», — уточнил ученый.

Ершов отметил, что главной причиной смертности является не сам коронавирус, а его осложнения.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в оценил, насколько тяжело коронавирус переносят люди с различными заболеваниями. По его словам, хуже всего болезнь сказывается на людях с ожирением. Коронавирус также крайне опасен для пациентов, имеющих сердечно-сосудистую и ишемическую болезнь сердца, болезни органов дыхания, бронхиальную астму, сахарный диабет.

Кроме того, Мурашко сообщил, что специалисты установили четкую клиническую картину коронавируса COVID-2019, поэтому заболевание можно установить исключительно по симптомам — без лабораторного обследования, передавала «Газета.ру».