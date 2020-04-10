МВФ прогнозирует сильнейший кризис со времен Великой депрессии

Вашингтон, 10 апреля. В этом году из-за распространения в мире коронавирусной инфекции, мировое сообщество ожидает сильнейший экономический спад со времен Великой депрессии. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

По словам директора МВФ, инфекция подорвала как общественный, так и экономический порядок с молниеносной скоростью и в больших масштабах. При этом, как отметила Георгиева, пока не понятно, насколько продолжительным будет экономический спад.

«Однако уже сейчас ясно, что рост мировой экономики в 2020 году станет резко отрицательным. В действительности, мы предвидим худший экономический спад со времен Великой депрессии», – приводит слова директора-распорядителя пресс-служба МВФ.

По прогнозу Георгиевой, кризис затронет как развитые, так и развивающиеся страны. При это восстановление экономики начнется лишь в 2021 году при условии, что с пандемией удастся справиться во второй половине 2020. Для борьбы с заболеванием директор-распорядитель МВФ призвала все страны действовать сообща.

«Мы еще не понимаем, как изменится наша экономика и образ жизни, но мы знаем, что выйдем из этого кризиса более стойкими», – выразила надежу она.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником эпидемии стал является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 1,5 миллиона человек. От коронавируса погибло более 95 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

Врач Александр Мясников ранее заявил, что победа над коронавирусом произойдет после того, как им переболеют 60% населения Земли. Мясников также добавил, что введение карантинных мер позволяет исключить резкого роста числа зараженных и снизить нагрузку на систему здравоохранения.