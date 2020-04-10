Мурашко предостерег россиян от самолечения коронавируса

Москва, 10 апреля. Для лечения коронавирусной инфекции врачи используют специальный противомалярийный препарат, который ни в коем случае нельзя принимать самостоятельно. Об этом во время эфира на телеканале «Россия-1» сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Этот препарат в клинике сегодня активно используется для лечения от коронавируса, но у этого препарата есть ряд побочных эффектов, поэтому его ни в коем случае нельзя принимать самостоятельно», – пояснил Мурашко, отметив, что принимать лекарство самостоятельно попросту опасно.

По словам главы отечественного Минздрава, в других странах уже были зарегистрированы неблагоприятные случаи, когда заболевшие решили принимать препарат на дому без указаний врача.

Напомним, ранее Мурашко рассказал, что носить маски должны все, но на улице необязательно одевать именно медицинские. Как пояснил глава Минздрава, можно использовать средства защиты, изготовленные самостоятельно. Фактически они просто сдерживают распространение заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, в том числе, вируса.

По последним данным, в России выявлено 4,7 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 333 пациента выздоровели, 43 скончались. Вспышка заболевания произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года, а затем инфекция быстро распространилась по миру.

Симптомы COVID-19 схожи с признаками пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома: это и сухой кашель, и головная боль, и общее недомогание, и повышение температуры. Врачи советуют почаще мыть руки, не касаться слизистых и соблюдать условия карантина, чтобы не дать вирусу распространиться дальше.