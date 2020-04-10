Глава «Вектора» назвал условие, после которого эпидемия коронавируса станет сезонной

Москва, 10 апреля. Эпидемия коронавируса пойдет на спад и в итоге перейдет в разряд сезонных после того, как у большей части населения планеты выработается иммунитет, заявил генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

«Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа», — заявил Максютов в эфире Первого канала.

По его словам, чтобы это произошло, у 50-60% населения планеты должен выработаться иммунитет. При этом он может вырабатываться не только после перенесенного заболевания, но и после вакцинации.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей молекулярный биолог, член-корреспондент РАН, бывший заместитель директора «Вектора» Сергей Нетесов сообщил, что вакцины от коронавируса сейчас «эффективно разрабатываются, но раньше августа их не будет для массового применения, и это в лучшем случае».

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 1,5 миллиона человек. От коронавируса скончались более 90 тысяч человек, передает RT. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в четверг оценил, насколько тяжело коронавирус переносят люди с различными заболеваниями. По словам врача, хуже всего болезнь сказывается на людях с ожирением. Коронавирус также крайне опасен для пациентов, имеющих сердечно-сосудистую и ишемическую болезнь сердца, болезни органов дыхания, бронхиальную астму, сахарный диабет.