Мурашко заявил, что люди с ожирением тяжелее переносят коронавирус

Москва, 10 апреля. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил, насколько тяжело коронавирус переносят люди с различными заболеваниями. По словам врача, хуже всего болезнь сказывается на людях с ожирением.

Мурашко отметил, что люди старше 60 лет болеют тяжелее. Особенно коронавирус опасен для пациентов, имеющих сердечно-сосудистую и ишемическую болезнь сердца, болезни органов дыхания, бронхиальную астму, сахарный диабет.

«Очень тяжело заболевание протекает у пациентов с ожирением», – сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее Михаил Мурашко заявил, что меры против коронавируса в некоторых регионах России были приняты с опозданием. Среди них глава Минздрава назвал Республику Коми и Пермь. Он также добавил, что скорость принятия необходимых в борьбе с коронавирусом решений, как и уровень осознания опасности инфекции, разнится в субъектах России, сообщает «Газета.ru».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 1,5 миллиона человек. От коронавируса скончались более 90 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.