Представитель Бабкиной прокомментировал возможность ее заражения от Лещенко

Москва, 10 апреля. Пресс-атташе певицы Надежды Бабкиной Александр Велор опроверг появившиеся в некоторых СМИ заявления о том, что певица могла заразиться коронавирусом от своего коллеги Льва Лещенко.

В беседе с журналом «Антенна» Велор рассказал, что на данный момент диагноз COVID-19 у Бабкиной не подтвержден, «врачи остановились на осложненной пневмонии». Сейчас певица действительно находится в закрытом инфекционном боксе, куда врачи «заходят в облачении, похожем на скафандр».

Говоря о возможном заражении коронавирусной инфекцией от Лещенко, Велор отметил, что они вместе давно не пересекались.

«С их общей компанией, которая собралась на дне рождения сестры Игоря Крутого, напрямую тоже не общается, и очень давно. Она поддерживала связь с этими коллегами звонками», — добавил пресс-атташе певицы.

Напомним, что ранее Бабкину госпитализировали с подозрением на коронавирус. Это произошло вскоре после того, как артистка устроила банкет по случаю своего дня рождения. COVID-19 тесты не выявили, однако оказалось, что Бабкина болеет пневмонией. Состояние пациентки быстро ухудшалось, поэтому врачи приняли решение погрузить ее в медикаментозный сон и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Отметим, что пневмония также была выявлена у композитора Игоря Николаева. Ему пришлось провести в больнице 1,5 месяца. А вот у певца Льва Лещенко действительно обнаружили коронавирус. Впрочем, с помощью врачей артист смог довольно быстро встать на ноги. После выписки из больницы в Коммунарке он заявил, что, возможно, COVID-19 у него не было вовсе.

По данным на 9 апреля, в России COVID-19 заразились 10 131 человек, зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели после лечения 698 человек, передает «Газета.ру».

В четверг Минздрав опубликовал пятую версию временных методических рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19. В документ вошел обновленный список лекарств, применяемых при лечении коронавируса, передает RT. Помимо прочего, министерство перечислило наиболее распространенные симптомы заболевания, среди которых повышение температуры тела, кашель, одышка и утомляемость.