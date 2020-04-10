Войска Сирии отразили нападение террористов под Пальмирой

Дамаск, 10 апреля. К северо-востоку от Пальмиры сирийские войска отразили атаку бандформирований ИГИЛ1 (террористическая группировка, запрещенная на территории РФ). Нападение боевиков на позиции военнослужащих произошло в четверг между оазисом Эс-Сухне и провинциальным центром Дейр-эз-Зор.

Для отражения атаки сирийские военнослужащие запросили поддержки отрядов Сил национальной обороны и палестинской бригады «Аль-Кудс». По словам военных, противник атаковал большими силами, для отпора потребовалась огневая поддержка авиации.

Армии удалось отбросить силы противника. Было убито свыше 20 террористов, остальные боевики ушли в пустыню, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее террористы группировки «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ) обстреляли населенный пункт в сирийской провинции Латакия в нарушение режима прекращения огня.

1 Организация запрещена на территории РФ.